„Je to vlastně taková odměna pro nás všechny. Ale hlavně pro děti. Je vidět, že mládež je tady opravdu na velkém vzestupu,“ má jasno Jakub Houška, mládežnický trenér a děčínská basketbalová legenda.

Tento víkend budou tedy na národním finále bojovat děčínské dívky U 11, které budou v domácím prostředí. Stejně staří kluci jedou ve stejném termínu do Brandýsa.

O týden později se kategorie U 12 představí ve Žďáru nad Sázavou a U 15 zase v Ostravě.

No a ve dnech 13. až 15. května hostí Děčín finálový turnaj kategorie U 13.

Jaké ambice budou mít jednotlivé děčínské týmy? „V kategorii U 11 těžko odhadovat. Holky i kluci odehráli velikonoční turnaj. Holky vyhrály, kluci byli třetí. Ale z českých týmů byli nejlepší. Bude to otevřené. Dva roky se nehrálo, takže uvidíme. Kategorie U 13 je pasována do role velkých favoritů. Já to nadšení brzdím, vím jak basketbal funguje. Může se stát ale cokoliv. Budu jim hodně fandit, jelikož je tam můj synek,“ usmál se Houška.

A co ambice nejstarší kategorie? „Kluci z patnáctky mají velkou individuální kvalitu. Tady i v třináctkách ale bude rozhodovat fyzično. Někde už patnáctiletý kluci mají dva metry, my tak vysoké hráče nemáme. To nás může limitovat. Přesto U 15 v sezoně prohrála až poslední zápas, kde už o nic nešlo. Kvalita tady rozhodně je,“ zdůraznil.

Zbývá kategorie U 14, která se do finálového turnaje neprobojovala. „Tahle kategorie hrála prvním rokem extraligu a skončila pátá. Tedy na prvním nepostupovém místě. Takové výsledky nás ale mile překvapili,“ pokýval hlavou.

Před dvěma lety si Děčín už jeho národní finále užil. Mezi sebou si to rozdala chlapecká kategorie U 12. Domácí výběr, který byl pasován do role favorita, nakonec skončil až devátý. „Bohužel v prvním zápase proti silné Ostravě se tehdy kluci hodně vydali a těsně prohráli. Kvůli tomu prohráli i ten druhý. Ve skupině o deváté místo pak všechno vyhrávali skoro o padesát bodů. Z toho se musíme poučit,“ má jasno.

Houška a s ním celý basketbalový klub by rád pozval do děčínských ochozů co nejvíce diváků. „Vemte bubny, šály, řehtačky, prostě všechno. Před dvěma lety tady byla vynikající atmosféra. Snad se to bude opakovat,“ pevně věří.

Tím, že basketbalový klub pořádá vrcholnou mládežnickou akci, bude profitovat i samotné město Děčín. „Chceme mu tím splatit jeho dlouhodobou podporu. Týmy jsou tady od čtvrtka, tři noci. Ubytovací kapacity po Děčíně jsou vlastně plné. Budou tady rodiče, něco tady utratí. Navázali jsme spolupráci se zoologickou zahradou, nebo plavečákem. Věříme, že se obě akci vydaří,“ dodal Jakub Houška.

Vividbooks Národní finále dívek U 11



V pátek v Děčíně startuje basketbalové Vividbooks Národní finále dívek U 11. Hrát se bude v hale ARMEX Sporcentrum a v křešické tělocvičně. Dva zápasy se odehrají také v tělocvičně ZŠ Dr. M. Tyrše. Jen škoda, že pro takovou akci nejsou v Děčíně dvě odpovídající sportovní haly…



V Maroldovce budou hrát týmy USK Praha, Benešov, SBŠ Ostrava, Pardubice, Strakonice a domácí Válečnice. V Křešicích bude hrát Mohelnice, Blansko, Chomutov, Plzeň, Hradec Králové a Tygři Praha. První zápasy ve skupinách startují dnes od 9 hodin.



„Když jsme v Děčíně v roce 2019 pořádali naše první Národního finále chlapců U 12, všichni jsme si přáli, aby to byl úspěšný start k dalším pořadatelstvím podobných akcí. Nikdo ale netušil, že je to na další tři roky poslední akce podobného druhu. A to nejen pro malé baskeťačky a baskeťáky, ale v rámci všech sportů. Jsme proto velmi šťastní, že můžeme z palubovky znovu slyšet míče, píšťalky, fanoušky… Prostě rachot. Proto si toho važme, radujme se a společně si to užijme. Vítejte v Děčíně na vašem Národním finále,“ říká Lukáš Houser, ředitel Vividbooks Národní finále a generální manažer BK ARMEX Děčín. Válečnice hrají v pátek od 14.40 proti Pardubicím, v 18.20 nastoupí proti Ostravě.