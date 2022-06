Následovala sezóna ve slovenských Levicích, pak další dvě v Bosně a v nedokončené 2019/20 opět Kooperativa NBL, tentokrát za Olomoucko s průměry 12 bodů a 5 doskoků. Znovu rok v Bosně, aby se Igor v minulém ročníku ukázal v Estonsku v týmu Tarvas Rakvere, kde se později mj. potkal s ex-děčínským Jamaure Greggem.

„Jsem šťastný, že přicházím do Děčína a do České republiky, mám tuhle zem rád :) V první řadě věřím, že budeme zdraví a doufám, že prožijeme dobrou sezónu. Těším se znovu na spolupráci s trenérem Greplem a celým managementem v BK ARMEX Děčín. Ti, co mě znají to ví, ale děčínským skvělým fanouškům mohu slíbit, že budu bojovat! Věřím, že vše ostatní pak přijde,“ řekl Josipovič pro klubový web děčínských Válečníků.

Nového Válečníka také mohou fanoušci vidět v reklamních videích titulárního partnera nejvyšší mužské soutěže Kooperativa. Z výtahu pokyne rukou hlavní postavě spotu a poté pomáhá sundat ze stromu letadélko malému chlapci. Zajímavostí je, že z obou spotů je již jediným aktivním hráčem (Stanislav Votroubek i Ondřej Kohout již kariéru ukončili).

„Igor splňuje přesně to, co jsme hledali. Jedná se o velmi zkušeného hráče, který vždy odváděl poctivou podkošovou práci, což si dobře pamatuji ještě z působení v USK. Igor měl velký zájem do Děčína přijít a já jsem velmi rád, že se jeho příchod podařil,“ pochvaluje si Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.