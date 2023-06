Obrovská vlna pozitivní energie se nesla celou Maroldovkou. Děčínští basketbalisté se vypořádali s absencí klíčových hráčů, po změně stran vygumovali Opavu z palubovky a třetí finálový zápas vyhráli jasně 89:67. V sérii tak zapsali první bod, Slezané ale stále vedou 2:1.

Děčínští basketbalisté ve třetím finále porazili Opavu a vynutili si čtvrté utkání. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Severočeši přitom nemohli počítat s Pomikálkem (koleno) a Waltonem (kotník). Oba čeká dlouhá rekonvalescence.

„Chceme vrátit sérii do Děčína. Uděláme pro to všechno,“ vzkázal všem děčínský křídelník Matěj Svoboda, který Opavě nasázel 33 bodů a společně s Ty Nicholsem táhl Válečníky. Nebyli to ale jen oni dva. Obrovské penzum práce odvedli pivoti Josipovič a Bruner, který si připsal málokdy vídaných 17 doskoků, z toho šest na útočné polovině hřiště. Dobře zahrál Kroutil, Jansa v důležité chvilce trefil dvě trojky, defenzivní pes Mach na palubovce bojoval i se zraněným kotníkem.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Hosté přitom do zápasu vlétli velmi dobře, brzy se dostali do vedení. Jenže Děčín se držel stále na dostřel a do poločasu stáhl manko na dva body. „V prvním poločase jsme, co se týče energie, hráli prostě špatně. Přesto jsme ztráceli málo. V útoku jsme netrefili vůbec nic, přesto jsme dali přes 40 bodů,“ přiznal Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Jeho svěřenci zvládali trestné hody, dařilo se jim na doskoku a hlavně je zdobila poctivá defenziva.

O poločase si asi Válečníci v kabině zřejmě přihnuli živé vody. Šrouby v obraně utáhli opravdu pevně a hosté se najednou začali v útoku trápit. Hala ještě více bouřila a hnala své statečné miláčky za vítězstvím. Opava ve třetí čtvrtině dala pouhých devět bodů.

Domácí nezlomila ani situace z konce třetí části hry. Gniadek se ohnal loktem Macháčovi, vzápětí Kroutil strčil do opavského basketbalisty, byl mu udělen diskvalifikační faul a musel do kabin. Macháč už se na hřiště nedostal, navíc si Mach zranil kotník, přesto utkání dohrál. Ale ani tohle Válečníky nezlomilo.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Ta energie ve druhém poločase byla z naší strany naprosto v pořádku. V dalších pasážích jsme byli lepším týmem, výsledek hovoří za vše. Je to ale jeden bod, zregenerujeme a budeme se rvát v Opavě o vítězství,“ slíbil Grepl.

„My jsme se chtěli soustředit na obranu. Kromě Kuby Šiřiny se nikdo z Opavy střelecky neutrhl. To byl náš záměr, vyšlo to. Cítím se dobře, jsem rád, že nad námi nezlomili hůl fanoušci. V Opavě to bude úplně jiný zápas, ale budeme se rvát ze všech sil,“ uzavřel vše děčínský basketbalista Matěj Svoboda.

Bylo vidět, že Opavští nezvládli zápas v hlavách. „Všichni nás srovnávají s Nymburkem, ale my jsme finále nikdy ještě nevyhráli. Musíme si dobře nastavit hlavy. To, co si řekneme v šatně, musíme přenést i na palubovku, to se nám dnes nepovedlo. Musíme nyní dobře zregenerovat a připravit se na čtvrteční zápas. Pokud nevyužijeme naší širší rotace, nemůžeme být úspěšní,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

Čtvrtý zápas se hraje ve čtvrtek 1. června od 19.45 na palubovce Opavy.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 89:67 (22:26, 42:44, 65:53)

Body: Svoboda 33, Nichols 23, Josipović 8, Kroutil 7, Bruner 6, Macháč 6, Jansa 6 - Šiřina 21, Kouřil 13, Mokráň 8, Farský 6, Slavík 5, Carl 5, Slavík 5, Gniadek 4, Jurečka 3, Zbránek 1. Rozhodčí: Hruša, Matějek, Salvetr. TH: 22/31:14/29. Dvojky: 23/34:16/36. Trojky: 7/27:7/25. Doskoky: 46:33. Fauly: 25:32. Diváci: 1200. Stav série: 1:2.