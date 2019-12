První koš utkání sice dali Válečníci, nikdo však v tu chvíli netušil, že jejich vedení 2:0 bude jedinou sekvencí zápasu, kdy budou ve skóre napřed. Vzápětí totiž začali úřadovat Tuři a děly se věci. Během chvíle vedli 10:2, po akci Crandalla zakončené košem s faulem a proměněnou šestkou to bylo 18:7 a celá úvodní perioda se hrála ve svitavské režii.

Což však nebylo nic proti tomu, co nabídlo druhé hrací období.

Domácí tady svého soupeře doslova převálcovali, jinak se dění na palubovce ani nedá popsat.

Agresivní obranou se postarali o to, že bezradný Děčín nevěděl, co hrát, sami pestrou hrou v útoku rozvraceli jeho obranu a náskok narůstal. Bylo to až neuvěřitelné, ale v 19. minutě Jelínek trojkou navyšoval svitavský náskok na devětadvacet bodů (54:25!).

„V prvním poločase jsme de facto na hřišti neexistovali,“ kroutil hlavou děčínský lodivod Tomáš Grepl.

„Začali jsme koncentrovaně a prvních osmnáct minut odváděli velmi dobrou práci. Plnili jsme to, co jsme měli, tlačili soupeře do těžkých střel, vytvářeli tlak na míč, chodili do rychlých protiútoků,“ chválil svitavský trenér Lukáš Pivoda.

Děčínští ve třetí čtvrtině výrazně přidali na svém nasazení, domácí několikrát neudělali ideální rozhodnutí a důsledkem byl úsek 2:13. Severočeši rázem vycítili naději a palubovka pod nimi začala „hořet“, ve 29. minutě to najednou bylo „jen“ 60:51 a závan nejistoty byl patrný ve svitavských řadách.

„Řekli jsme si, že Děčín se nevzdá a musíme se připravit na jeho velký tlak. To se také potvrdilo a my se s tím nedokázali vyrovnat. Za třetí čtvrtinu zaslouží soupeř velkou pochvalu,“ uznal Pivoda.

„Když budeme hrát jenom dvacet minut a ne celých čtyřicet, tak nemůžeme uspět,“ uzavřel Tomáš Grepl.