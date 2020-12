„Odehráli jsme proti těžkému soupeři relativně slušné utkání. První poločas byl z naší strany famózní, ve druhém už Brno ukázalo svou kvalitu. Hlavně proměnilo těžké trojbodové pokusy, úspěšnost mělo přes padesát procent. Hráčům ale musím poděkovat, tenhle zápas odbojovali a předvedli slušný výkon,“ hodnotil porážku děčínsku kouč Tomáš Grepl.

„Je potřeba dát Děčínu kredit. Předvedl stejnou mentalitu jako ve druhém poločase proti Hradci. Nás to nezaskočilo, očekávali jsme to. Měli jsme tam několik hluchých pasáží, chvílemi kluci zase hrál náš rychlý basket. Mohli jsme se opřít o těžké tříbodové střely. Mrzí nás zranění Šimona Puršla, uvidíme, jak to bude vážné. Vítězství patří jemu,“ zdůraznil trenér Brna Lubomír Růžička.

Domácí střelecky táhl Radek Farský, který nasázel 25 bodů a byl nejlepším střelcem celého zápasu. Za Děčín to byl opět rozehrávač Ondřej Šiška, který dal 22 bodů. V závěru ale díky pěti faulům na palubovce chyběl. Válečníci pak předvedli několik ztrát a poslední minuty nezvládli.

„Je to hořká porážka. Myslím si, že jsme na Brno měli. Netahali jsme za kratší provaz. Je potřeba se připravit na odvetu,“ řekl děčínský rozehrávač Eduard Kotásek.

„První poločas jsme se nemohli vyrovnat bojovnému a agresivnímu stylu Děčína. Ve druhém poločase přišlo zlepšení. Teď nás čeká odveta v Děčíně, kde musíme hlavně zlepšit obranu,“ dodal brněnský pivot Jakub Krakovič.

Oba celky se potkají ve středu 16. prosince v Děčíně. Od 18 hodin se tady bude dohrávat 3. kolo.

Basket Brno - BK ARMEX Děčín 94:87 (26:23, 43:42, 68:66)

Body: Farský 25 (4x 3, TH 7/10, 7 doskoků, 8 získaných faulů), Krakovič 14 (3x 3), Blake 14 (1), Georgiev 13, Jokl 8, Půlpán 8 (13 asistencí), Nehyba 6 (2x 3), Puršl 3, Kozina 3 (1) - Šiška 22 (3x 3, 9 asistencí), Kroutil 18 (2x 3), Pomikálek 17 (2x 3, 8 získaných faulů), Kotásek 8 (2x 3), Žikla 7 (1), Ježek 6, Grunt 6, Mach 3.

Střelba za 2 body 16/32:20/34, za 3 body 11/21:10/26, TH 29/40:17/20. Doskoky 30:27 (útočné 9:8), asistence 23:23, ztráty 20:19, fauly 22:35.