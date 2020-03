Středeční šlágr mezi Děčínem a Pardubicemi se hrál kvůli opatření proti koronaviru bez diváků. Hráči si tak nemohli užít skvělou atmosféru a podělit se s fanoušky o radost z triumfu. Děčín skolil velkého rivala 87:73, přerušil sérii pěti ligových porážek a dočkal se první výhry v nadstavbě A1.

Shodou okolností to byly právě Pardubice, které Válečníci porazili 29. ledna v posledním utkání základní části. Od té doby pěkrát v nadstavbě padli. A právě proti Bekse černou sérii zlomili.

„Máme před sebou sérii zápasů doma a zrovna do toho přišly tyhle komplikace. Samozřejmě to mrzí, ale nic s tím neuděláme,“ povzdechl si děčínský lídr Ondřej Šiška, který byl v dohrávce 5. kola nejlepším střelcem svého týmu s 19 body.

„Atmosféra byla zvláštní, protože basketbal se hraje pro lidi. Vždy jsme se sem těšili na super atmosféru, dnes to bylo divné,“ řekl Adam Konvalinka, asistent trenéra Pardubic.

Severočeši po vyrovnaném průběhu rozhodli o své výhře až v posledních třech minutách, kdy odskočili do dvouciferného vedení a to už udrželi.

„Vyšší moc nám bohužel naše diváky, kteří jsou naším šestým hráčem, do hlediště nepustila, přesto těch pár lidí u bubnů - Tereza Houserová a její company - vytvořilo skvělou atmosféru až se tomu nechce věřit," uvedl děčínský kouč Tomáš Grepl. „Tohle vítězství je pro nás obrovskou vzpruhou. Teď se musíme připravit na zápas na USK, tedy pokud se bude hrát."

„Doufám, že se to konečně zlomilo a přijde naše typická nadstavbová série. S naší obranou jsem byl spokojený jen ve druhé půli, protože v první jsme dostali čtyřicet pět bodů. To je prostě moc. Ve druhé jsme ale od Pardubic dostali necelých třicet, a to je super. To byl klíč k našemu vítězství," zdůraznil spokojený děčínský basketbalista Tomáš Pomikálek, který zaznamenal 17 bodů.

Děčín zůstává osmý dvě výhry za sedmým USK.

BK ARMEX Děčín - BK JIP Pardubice 87:73 (19:24, 46:45, 61:58)

Body Děčína: Šiška 19 (1x 3, 5 doskoků, 6 asistencí, 7 získaných faulů), Carlson 17 (1x 3, 6 doskoků), Pomikálek 17 (1x 3, 7 doskoků), Vukosavljevič 15 (1x 3), Ježek 9, Kroutil 6 (1), Autrey 2, Žikla 2.

Body Pardubice: Vyoral 26 (4x 3, 7 doskoků, 8 asistencí), Švrdlík 12, Škranc 11 (3x 3), Pavlovič 10 (1), Půlpán 7 (1), Slanina 3, Svoboda 2, Nečas 2, Potoček.

Střelba za 2 body 26/47:18/40, za 3 body 5/16:9/31, TH 20/24:10/13. Doskoky 42:40 (útočné 9:13), asistence 17:16, ztráty 12:14, fauly 21:18.