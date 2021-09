Basketbalisté Děčína sice skončili v „déčkové“ skupině Federálního poháru na druhém místě, přesto to vypadá, že si v Lučenci zahrají Final Four. První místo ve skupině, která s hrála v Děčíně, získal USK Praha. Jenže…

BK ARMEX Děčín - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Vypadá to, že USK to skrečovalo. Takže asi pojedeme na finále. Z vedení soutěže nám psali, že už máme počítat s tím, že jedeme do Lučence. Měli bychom hrát semifinále s Opavou, v tom druhém se utká Lučenec a Spišská Nová Ves,“ sdělil Deníku Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín.