Děčín v pátek odstartuje svou skupinu Federálního poháru, která se hraje v Kutné Hoře, od 17 hodin proti Kolínu. V sobotu hraje proti celku Spišškí Rytieri (15.30) v neděli ho čekají Levice (11).

Na úvod bych se ještě vrátil k minulé sezoně, která pro vás skončila ve čtvrtfinále play-off. Jaká byla?

Nebyla ani úspěšná, ani neúspěšná. Cílem bylo play-off, to jsme splnili. Ale chtěli jsme víc. Vše hrozně ovlivnil začátek soutěže a letní příprava. Nebyli jsme pořádně pohromadě, nemocný byl Ondra Šiška, Martin Mach. Pak se stala ta nešťastná událost s Tomášem Pomikálkem, který absolvoval celou přípravu, byl ve skvělé formě a pak se stalo to, co se stalo. Postupně jsme se ale zmátořili, musely přijít nějaké změny. Pak to byla z naší strany velká jízda, skoro jsme se dostali do skupiny A1. Bohužel jsme v Ústí těsně prohráli. Ale zase tam byla na naší straně smůla, kdy musel před utkáním nečekaně odletět Brett Prahl. Věřím, že kdyby zůstal, tak bychom Ústí porazili.

Asi byl velký rozdíl, hrát skupinu A2, viďte?

Stoprocentně. Věřím, že kdybychom hráli A1 a byli kompletní, rozhodně bychom tam pouze neprohrávali. Už předtím jsme vyhráli na USK, v Kolíně nebo v Brně. Myslím si, že bychom tam hráli důstojnou roli a třeba bojovali i o medaili.

Po sedmi letech odešel rozehrávač Ondřej Šiška. Jaké bylo loučení?

Rozloučili jsme se v dobrém, za ty roky jsme si vytvořili s Ondrou dobrý vztah. Ondra chtěl ale změnu. To je ve sportu normální a přirozená věc. Sportovní kariéra není dlouhá, hráči odchází a přichází. Museli jsme jeho odchod řešit s chladnou hlavou a přivést náhradu.

Novou smlouvu podepsal i trenér Tomáš Grepl…

Zájem byl z obou stran. Tomáš je velmi pracovitý a skromný trenér. Jednání bylo jednoduché, rychlé a upřímné.

Váš kádr se změnil, přišly posily, většinou cizinci. Jak se zatím jeví?

Ano, máme tři cizince. Myslím si, že v naší lize je to normální počet. Už ani Opava to nehraje jenom s českými hráči. Cizinci prostě do naší ligy patří, přináší určitý druh atraktivity. Na rozehrávce bude Ty Nichols, vyzkoušený hráč, po jehož příchodu jsme se minulý rok zvedli. Pomohl nám v obraně i v útoku. Jeho zaujetí a zápal do hry je super. Druhým rozehrávačem je AJ Walton. Zkušený hráč, kterého si vybral Tomáš Grepl. Má toho hodně za sebou, navíc zapadl dobře do kabiny. Myslím si, že na rozehrávce budeme silní. Pak je tu Igor Josipovič, to je velká zkušenost pod koš. No a dalším novým hráčem je mladý Petr Macháč z USK Praha. To je prostě rváč, válečník. Věřím, že všichni zapadnou, myslím si, že máme solidně poskládaný tým.

Dva cizince na rozehrávce už Děčín dlouho neměl, viďte?

No, už to bude pár let. Dlouho tady byl Levell Sanders a s ním třeba Will Hatcher nebo Patrik Pope. Není to podle mě nic neobvyklého, problém v tom určitě nebude.

Kádr je tedy uzavřený?

Ano. Jak z lidského, hráčského ale i finančního hlediska.

Čeká vás Federální pohár. Jinak jste ale v přípravě ještě neprohráli.

Byli jsme lepší, než naši soupeři. Ale právě zápasy ve Federálním poháru bereme jako skutečnou přípravu. Čekají nás tři kvalitní celky, na začátku Kolín s Ondrou Šiškou. Tři zápasy sehrajeme ve třech dnech. Tenhle víkend nám už možná trochu ukáže, na co si můžeme v sezoně myslet.

Zdroj: Deník/Jaroslav Zeman

Může Federální pohár nahradit Alpe Adria Cup, ve kterém letos nestartujete?

Úplně ne. Federální pohár jsou sice už soutěžní zápasy, ale stále také příprava. Alpský pohár je dlouhodobější soutěž. Chtěli jsme ho hrát, ale prostě se nám nepodařilo získat dotační podporu jako v minulých letech. Nechtěli jsme riskovat, byla to racionální úvaha.

Sezona vám začíná na začátku října v Ústí nad Labem. Jaké ambice má letos Děčín?

Máme těžký los. Po Ústí nás čekají Pardubice a Nymburk. Ale do Ústí pojedeme vyhrát. Naším cílem je dostat do skupiny A1 a před play-off uhrát takovou pozici, abychom se pak mohli poprat o semifinále.

Vypadá to, že byste měli být na začátku sezony určitě silnější, než v té minulé. Je to tak?

Určitě silnější než na začátku loňské sezóny. Hlavně jsme ale zdraví, to musím zaklepat. Jestli budeme silnější se ale ukáže v průběhu sezony. A hlavně na konci.

Jaká je finanční kondice klubu? Ptám se s ohledem na zdražování, které se na nás valí ze všech stran…

Snažíme se na to připravit. Co se týče partnerů, tak všichni drží, získali jsme i nějaké nové, všem musím poděkovat. Rozpočtem jsme částkou na tom loňském. Podle toho jsme také stavěli náš tým. Zatím ale nevíme, jaká bude podpora města. Vzhledem k volbám a současné situaci je to pro nás nyní z tohoto pohledu největší a nejzásadnější otazník. Věříme ale, že nás naše město bude podporovat. Bez jeho spoluúčasti bychom v současné podobě fungovat nedokázali.

Na závěr se dotkneme vaší mládeže. Ta vám vzkvétá, rýsují se už odchovanci, kteří by mohli hrát v A týmu?

Kluci, kteří jsou výsledkem naší desetileté práce, teprve dospívají. V A týmu už je Filip Kroutil nebo Lukáš Rozsypal. Postupně začínají dorůstat další. Neočekávejte ale v budoucnu nějakou Klabzubovu jedenáctku. Na ten vrchol pyramidy se dostane jenom někdo. My ale hlavně chceme, aby děti sportovaly, neseděly doma, byly hrdé na svůj klub a své město. To se nám snad daří. A to včetně dívčí složky, na kterou nesmíme zapomínat.