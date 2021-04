Oba týmy se nedávno (2.dubna) setkaly na severu Čech, tehdy slavil jasné vítězství Děčín. Válečníci se ale v této sezoně na palubovkách soupeře trápí, zlomit by to chtěli právě v Ostravě. „V Ostravě se pokusíme konečně prolomit sérii neúspěchů na palubovkách našich soupeřů. Klíčem bude ubránit Pumprlu se Šmídem, kteří teď Ostravu táhnou,“ má jasno Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín. Ten bude stále postrádat zraněného kapitána Šimona Ježka.

„Chtěli bychom navázat na herní projev z posledního zápasu se Svitavami. Za mě jsme hráli tak, jak bychom si to představovali, ale nedokázali jsme trefit koš. Když přidáme tuto opci v útoku , tak můžeme být doma pro Děčín velmi nebezpeční. Musíme zastavit Šišku, Pomikálka a v posledním zápase nám dělal problém také Mach,“ nechal se slyšet Adam Choleva, asistent ostravského kouče.

Severočeši jsou v nadstavbové skupině A2 na čtvrtém místě, vítězství by jim uchovalo naděje, posunout se v tabulce výš. „Sice hrajeme s posledním týmem, se kterým jsme doma vyhráli, ale všichni víme, jak dlouhá je cesta do Ostravy. Stejně tak je specifická tamní hala. Nesmíme nic podcenit a pokud do zápasu vstoupíme soustředění, věřím, že si odvezeme výhru,“ dodal Tomáš Pomikálek.

Utkání 10. kola nadstavbové části začíná od 17.30.

Tabulka, nadstavba A2: 1. Ústí nad Labem 15/15, 2. Hradec Králové 14/16, 3. Svitavy 13/17, 4. Děčín 11/18, 5. Olomoucko 9/23, 6. Ostrava 6/25.