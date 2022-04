V první půli se hrál vyrovnaný basketbal, ačkoliv Válečníci vyhráli úvodní desetiminutovku o pět bodů, do šaten se šlo po dvaceti minutách za stavu 38:35. Klíčová pasáž přišla ihned po změně stran, kdy soubor Tomáše Grepla odskočil do šestnáctibodového trháku, což už Sokoli nerozdýchali.

Kromě děčínského kapitána byli znát také Ty Nichols (21 bodů) a Matěj Svoboda (18 bodů), všichni tři strávili na palubovce téměř půl hodiny. Jedním z klíčů k úspěchu byla také výrazná eliminace rozehrávače Stamenkoviče, který zaznamenal za stejný časový úsek jen 5 bodů a 5 asistencí.

„Brali bychom, i kdyby to bylo výhra jen o bod, ale pořád jsem přesvědčen, že přestože jsme Hradec porazili o čtrnáct a klidně to mohlo být o dvacet, máme tam ještě rezervy. Přišlo mi, že jsme měli momenty, kdy jsme jakoby vypnuli a bylo to vyrovnané. Jsem prostě přesvědčen, že umíme hrát ještě lépe," řekl po utkání Pomikálek.

„Rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme do toho dali velikou energii a bylo to úžasné. Tohle by nás mělo zdobit neustále - veliká energie a radost ze hry. Prostě si to užít, protože když si to užíváme my, vtáhne to i diváky a pak je to dokonalý zážitek.“

„Celý zápas jsme dobře bránili, kdyby se nám povedlo ještě více vyladit clonu na hráče s míčem, po které jsme dostali plno jednoduchých košů, bylo by to ještě lepší. Udržet Hradec na šedesáti šesti bodech, byť jim nehrál Pavlovič, je moc hezký výkon, na nějž se pokusíme navázat ve středu. Máme někdy v útoku pasáže, kdy nejsme schopni dát koš. Někdy přejdeme střelu, někdy nepřihrajeme. To jsou ale věci, které se získávají jen zkušenostmi. A zkušenosti Hradec rozhodně má. Takže potřebujeme jít do středečního zápasu se stejnou energií a stejným nadšením, protože na zkušenosti asi nebudeme mít šanci,“ dodal trenér Tomáš Grepl.

Severočeši si tak vynutili rozhodující třetí mač na hradecké palubovce, ten je na programu ve středu od 18 hodin. Ve druhé sérii už postoupilo pražské USK, které zvládlo i duel v Ostravě a po výhře 91:89 se může těšit na souboj s Opavou. Děčín by v případě postupu vyzval mistrovský Nymburk.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, předkolo play-off, 2. zápas:

BK Armex Děčín - Královští sokoli 80:66 (23:18, 38:35, 64:48)

Děčín: Nichols 21, Svoboda 16, Pomikálek 16, Osaikhwuwuomwan 8, Galloway 7, Alston a Kroutil 3, Šiška a Mach 2, Bobek a Rozsypal 0.

Nejvíce Hradec Králové: Sedmák 23, Vujovič 18, Pešakovič 11.

Trojky: 23/5 - 27/8- TH: 18/15 - 12/8. Doskoky: 43 - 34. Diváci: 1 050.

Stav série: 1:1. Příští utkání: 13.4., 18.00.