Petr je berounským odchovancem, který však přichází z USK Praha, kde působil v dorostu od roku 2016 a kde také získal první zkušenosti v Kooperativa NBL (debutoval v ročníku 2018/19, kdy zasáhl do sedmnácti zápasů včetně čtyř v play-off). V uplynulé sezóně zasáhl do všech třiačtyřiceti utkání Sov a především čtrnáct soubojů v nadstavbové skupině A1 zastihlo Petra ve slušné formě i pohledem do statistik, kdy odehrál v průměru 17 minut, dal 5 bodů a doskočil 4 míče. Petr zaujal také vysokým procentem zakončení za dva body, kde mu patřila těsně třetí příčka za obry z týmů obou finalistů Routtem a Markussonem.

Dvoumetrový hráč působil také v prvoligové rezervě USK Praha, kde měl ve čtrnácti duelech průměry 23,6 minut, 8,4 bodu a 7,5 doskoku.

„Petr Macháč je hráč, jehož vývoj sledujeme už delší dobu. Je to tvrdý hráč, pracant a bojovník, což jsou cenné atributy a věřím, že se nám bude dařit rozvíjet nejen je, ale Petrův vývoj bude pokračovat komplexně. Jsem moc rád, že spolu můžeme příští sezónu spolupracovat a doufám, že se Petrovi bude v Děčíně dařit a líbit," řekl pro klubový web Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Mnoho lidí si mylně myslí (podobně jako si to myslelo u Jakuba a Pavla Houšků), že tenista Tomáš Macháč je Petrův bratr. Je to pouhá shoda jmen, přestože chodili na stejnou základní školu v Berouně, oba odtud pochází a mají pouze roční rozestup v narození.

Nové smlouvy. David Žikla a Lukáš Bobek budou v Děčíně pokračovat i v nadcházející sezóně 2022/23. Vedení BK ARMEX Děčín se dohodlo na další rok hned se dvěma hráči, kterým po minulé sezóně vypršela hráčská smlouva.