Děčínskou basketbalovou kabinou se prohnal bacil. Trenér Tomáš Grepl proti Ostravě postrádal několik hráčů. V sestavě chyběl Svoboda, Josipovič, Mach, Macháč i Jansa. Válečníci přesto zvládli těžký duel proti Ostravě, výhra 93:98 upevnila třetí místo v tabulce.

Oslabení děčínští basketbalisté doma vybojovali důležitou výhru nad Ostravou. | Foto: Luděk Černý

Nutno podotknout, že hostům chyběl klíčový pivot Radukič, ukrajinský křídelník Belikov a Štěpán Svoboda. Válečníci se dostali do potíží ve třetí čtvrtině, kterou prohráli 22:30 a dostali se ve skóre pod Ostravu. V poslední části hry se ale vybičovali k velkému obratu, vyhráli jí o jedenáct bodů a přelili konečné skóre na svou stranu.

„Je to vítězství vůle. Chtěli jsme přečkat první poločas, abychom v tom druhém mohli hrát. A to se povedlo. Třetí čtvrtka nebyla povedená, Ostrava ale dávala těžké střely. Dát nám tady třicet bodů za čtvrtku? To chce kredit. Co tedy rozhodlo? Nevzdali jsme žádný souboj, žádný doskok, žádný útok. Klíčové bylo, že jsme smazali manko 14 bodů, zápas dovedli do vyrovnané koncovky a tam rozhodli,“ pochvaloval si Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Své první minuty v A týmu si odbyl Oliver Žižka. K tradičním střeleckým tahounům (Nichols 26, Walton 25) se přidal Filip Kroutil, který zaznamenal 18 bodů a trefil hned čtyři trojky.

„Je to pro nás hořká pilulka. Gratuluji domácím k vítězství. Myslím si, že nebylo zasloužené, prohráli jsme si to vlastně sami. Třicet pět minut jsme měli nastavenou hlavu na vítězství. Pak jsme se ale potopili vlastními chybami a domácím to darovali. V závěru jsme několikrát stupidně ztratili míč, udělali nesportovní faul a tím jsme Děčín dostali zpět do zápasu. Domácí si samozřejmě začali věřit, hráli před pěknou kulisou a bylo těžké je zastavit,“ litoval ostravský kouč Adam Choleva.

Válečníci si tak upevnili třetí místo, navíc jim nahrála do karet další porážka Ústí nad Labem, které doma nestačilo na Nymburk.

BK ARMEX Děčín - NH Ostrava 93:89 (21:26, 45:44, 67:74)

Body: Nichols 26 (5 asistencí, 7 získaných faulů), Walton 25 (2x 3, 6 doskoků, 7 získaných faulů), Kroutil 18 (4x 3, 3 zisky), Pomikálek 13 (1x 3, TH 8/9), Bruner 8 (2x 3, 8 doskoků), Rozsypal 3 (1x 3) - Morgan 21 (4x 3, 7 doskoků), Majerčák 20 (3x 3, TH 5/5), Mathon 17 (1x 3, 4 asistence, 7 získaných faulů, 6 ztrát), Bohačík 13 (2x 3, 9 doskoků), Svoboda 13 (2x 3, 8 doskoků, 4 asistence), Týml 3 (1x 3), Šmíd 2.

Střelba za 2 body 18/39:18/27, za 3 body 10/27:13/36, TH 27/41:14/22. Doskoky 35:44 (útočné 13:12), asistence 14:15, ztráty 9:19, fauly 19:28. Diváci: 815.

Tabulka, nadstavba A 1: 1. Nymburk 23/9, 2. Brno 23/10, 3. Děčín 21/12, 4. Pardubice 18/14, 5. Ústí n. L. 18/14, 6. Kolín 16/16, 7. Opava 15/17, 8. Ostrava 15/17.