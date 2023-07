Děčínský basketbal v minulé sezoně rozdával svým fanouškům radost. A to nejen v Kooperativa NBL, ale také v mládežnických soutěžích. Mladí Válečníci U 14 totiž dokráčeli v extralize k mistrovskému titulu.

Tým, který vedl Robert Landa, skončil po základní části na druhém místě, když ze čtrnácti zápasů hned dvanáctkrát zvítězil. Finálový turnaj, kde se sešlo osm nejlepších týmů z obou extraligových skupin, se pak konal v Ostravě.

Válečníci ve čtvrtfinále porazili brněnské Tygry 88:81. Semifinále pak mělo bouřlivou kulisu, děčínští mladíci v něm udolali domácí NH Ostravu 71:54. V boji o extraligové zlato pak porazili USK Praha, vítěze jejich základní skupiny, 74:58.

Děčínští Válečníci U 14 slavili titul mistra republiky.Zdroj: archiv klubu„Tenhle tým jsem si nechal v roli trenéra jako jediný. Je potřeba poděkovat trenérům, který ho měli předtím. Jak Honza Kout, tak Radek Kroupa nebo Kuba Houška, odvedli pořádný kus práce,“ ocenil Robert Landa práci svých trenérských kolegů.

Landa si také pochvaloval, jak mladí Válečníci po celý rok pracovali. „Pro mě bylo klíčové, v jakém stavu kluci byli. Mohli jsme mít třikrát týdně týmové tréninky, jednou týdně jsme měli i kondiční a individuální trénink. Tým má potenciál. Jsou tam rychlostní typy ale třeba i fyzické. Matěj Buben má ve 14 letech 192 centimetrů, hodně vysocí jsou Marek Houška a Jenda Houser. To byla pro nás největší výhodou. Ale třeba o rok mladší Kopecký byl zase dobře mentálně připraven a těžil ze své rychlosti,“ prozradil šéftrenér děčínské basketbalové mládeže.

Za celou sezonu tak Děčínští prohráli pouze dvakrát – v Českých Budějovicích a doma proti USK Praha. Pražanům ale vše vrátili ve finálové bitvě. „Pro nás bylo dobře, že jsme krom extraligové soutěže odjezdili také jiné turnaje. Zahráli jsme si proti rakouským, maďarským nebo polským týmům. Posunulo nás to mentálně, ale i herně. V zápasech jsme si věřili, necítil jsem z kluků žádnou nervozitu. Kolikrát jsme v zápasech neskutečně dominovali,“ pochvaloval si.

Na finálový turnaj jel Děčín s velkým respektem ke všem soupeřům. „Věděli jsme o síle moravské části extraligy. Tygři Brno pracují dobře, mají velký potenciál, zkušené trenéry. My jsme ale čtvrtfinále zvládli,“ ohlédl se za prvním krokem k titulu.

V semifinále pak Válečníci vyzmizíkovali Ostravě sen o zlaté medaili na domácí palubovce. „Ostrava byla největším favoritem, v základní skupině ani jednou neprohrála. Já byl po zápase doslova dojatý. Výkon několik hráčů byl famózní. Vrátili nám to, co jsme do nich rvali. Vše šlo podle plánu, měli jsme několik variant na případnou změnu, ale vůbec jsme do toho nemuseli sahat,“ usmál se.

Ve finále pak Děčín přetlačil pražský USK, který je vyhlášený dlouhodobě dobrou prací s mládeží. „USK je silná značka. V základní části jsme to měli vyrovnané. U nich jsme vyhráli, doma zase prohráli. Já jsem cítil, že si kluci na finále věří. Byli jsme v plné palbě, nikdo nebyl zraněný. Moc mě potěšilo, že jsme nakonec nepokazili ten rok tvrdé práce. Celý tým nabral hodně dovedností,“ dodal na závěr.