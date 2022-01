Válečníkům tak chybí jediná výhra k proklouznutí do elitní osmičky. Stačí jediné. V sobotu je potřeba vyhrát v derby zápase na půdě Ústí nad Labem. Pokud se to podaří, Děčín jde do skupiny A 1, Sluneta spadne do skupiny A 2.

BC Geosan Kolín - BK ARMEX Děčín 72:91 (10:15, 31:36, 51:57)

Nejvíce bodů: Petráš 19, Rožánek 15, Novotný 13 - Šiška 26, Pomikálek 18, Nichols 16.

Tabulka: 1. Nymburk 20/1, 2. Opava 14/6, 3. Brno 14/7, 4. USK Praha 12/9, 5. Pardubice 12/9, 6. Kolín 11/9, 7. Hr. Králové 11/10, 8. Ústí nad Labem 10/11, 9. Děčín 9/12, 10. Ostrava 8/13, 11. Olomoucko 2/19, 12. J. Hradec 2/19.