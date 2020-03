Další šanci k tomu mají v sobotu 7. března, kdy doma od 18 hodin hostí aktuálně třetí Svitavy. Tuři jsou papírovým favoritem, naposledy doma smázli Ústí nad Labem 115:78.

„Čeká nás jeden z nejlepších týmů v letošní sezóně. Svitavy navíc posílily novým podkošovým hráčem. Osa Marko, O'Brien, Crandall, Puršl a Dodd budí respekt. Chtěli bychom navázat na dobrý výkon proti Gmundenu,“ říká před zápasem děčínský kouč Tomáš Grepl.

Svitavy chovají k Děčínu respekt. „Žádné utkání na děčínské palubovce není jednoduché, a není podstatné na jakém místě v tabulce se Děčín momentálně nachází. Musíme se vyrovnat s bouřlivým prostředím a agresivním pojetím hry soupeře. Pevně věřím, že navážeme na poměrně konstantní výkon proti Ústí a budeme minimalizovat hluchá místa na obou stranách hřiště,“ má jasno trenér Svitav Lukáš Pivoda.

Severočeši ale chtějí uspět. Důvod? Chtějí se přiblížit týmům, které jsou v tabulce před nimi. „ Tuři hrají rychlý a dobrý basketbal. My budeme muset být, pokud chceme dosáhnout dobrého výsledku, soustředění celých čtyřicet minut. Věřím, že naši fanoušci budou naším "šestým hráčem" a my předvedeme dobrý výkon s dobrým výsledkem. Budeme o to bojovat,“ slibuje děčínský pivot Filip Vukosavljevič.