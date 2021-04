Dva budou navíc na palubovkách soupeřů, kde se Válečníkům vůbec nedaří. Za celou sezonu vyhráli venku pouze dvakrát – 16. září 2020 v Hradci Králové a 23. ledna 2021 v Ústí nad Labem. „Proč se nám nedaří venku? To je otázka, kterou si klademe v šatně snad všichni. Odpověď bohužel neznám,“ pokrčil rameny Martin Mach, dvoumetrový pivot BK ARMEX Děčín.

Martine, ve čtvrtek vám uteklo druhé derby v sezoně. Co v utkání rozhodlo?

Podle mě to byl na pohled docela pěkný zápas. Bylo do derby, myslím si, že nikdo nečekal nějaký jednoznačný zápas. Rozhodly drobné chyby, kterých jsme udělali více než soupeř.

Vy jste jen potvrdili, že venku se vám výsledkově hrubě nedaří. Za celou sezonu jste přivezli pouze dvě výhry…

To je otázka, kterou si klademe v šatně snad všichni. Já bohužel odpověď neznám. V nadstavbě budeme mít ještě dvě šance zjistit, co za tím stojí.

Zažíváte hektické období. Postihla vás druhá karanténa, do Hradce jste jeli hned dvakrát, tři zápasy jste byli bez trenéra. Jak to zvládáte?

Není to úplně ideální. Vlastně to pro nás byl v téhle sezoně už čtvrtý návrat po pauze. Je to sice náročné, ale díky Bohu za to, že můžeme vůbec hrát. Ta naše cesta do Hradce, která skončila na dálnici, nebyla úplně příjemná. Přece jen sedět deset hodin v autě skoro bez jídla a pití, přijet domů o půlnoci a druhý se bez rozhýbání vydat opět na zápas, bylo složité. Co se týče náhradních trenérů, tak Boba a Koubu všichni moc dobře známe. Bylo to vlastně, jako by trénovali s námi. Tihle velezkušení borci nám dávali rady a my se to nějak snažili zapojovat do systému trenéra Grepla.

Vy už jste si ale taky prošel koronavirem, že? Jaký jste měl průběh?

Já jsem koronavir prodělal už v listopadu. Všechno bylo bez jakýchkoliv příznaků a za podivných okolností. Výsledek mi přišel už po šesti hodinách, zbytek týmů ho dostal až druhý den. Osobně si myslím, že jsem ho ještě neprodělal, podle mě tehdy došlo k nějaké administrativní chybě. Samozřejmě se můžu mýlit.

Ten dubnový program máte hodně nahuštěný. Poslední tři zápasy nadstavby sehrajete během devíti dnů…

No, je to docela záhul. Potýkáme se s únavou a drobnými šrámy. Všichni se ale během dvou dnů dají zase do kupy a jsou připraveni naskočit do zápasu. Eda Kotásek už doléčil kotník a Šimon Ježek snad bude připraven na předkolo play-off.

V nadstavbě jste na čtvrtém místě, posun na třetí, nebo druhé místo už je hodně vzdálený. Vypadá to, že do předkola půjdete z nejhorší možné pozice.

Nic není nemožné! Myslím si, že v předkole může každý porazit každého. Na to první místo v naší skupině už nedosáhneme. To ale neznamená, že nezvládneme předkolo a nepůjdeme dál. Pro postup uděláme maximum!

Během sezony se starší spoluhráči zmínili, že je u vás vidět velký progres. Vnímáte to stejně?

Určitě se cítím lépe, než loňskou sezonu. Jsem rád, že můžu týmu na hřišti více pomáhat. Na druhou stranu mám před sebou obrovský kus práce, který za mě nikdo jiný neudělá. Musím makat víc a víc.

Jak vůbec trávíte v této době čas mezi tréninky a zápasy?

Za normálních okolností si chodívám odpoledne zastřílet do haly, nebo do posilovny. Máme teď ale opravdu hodně nabitý program, po odpoledním tréninku hlavně odpočívám, nebo chodím na procházky.