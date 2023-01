„Zápas se pro nás od začátku vyvíjel slušně. Celou dobu jsme vedli, Slavia sice vyhrála třetí čtvrtku a dokázala se přiblížit na rozdíl, mám pocit, šesti bodů a trošku nám tu cestu do čtvrtfinále zkomplikovala. My jsme ale dokázali nějakým způsobem odpovědět a ve čtvrté čtvrtce jsme vytáhli náš náskok na víc než deset bodů, a to bylo pro finální průběh zápasu rozhodující. Jsme hrozně rádi, že jsme tady vyhráli,“ uvedl Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín. Ten už měl v sestavě kapitána Tomáše Pomikálka, který ovšem odehrál pouze dvě minuty.

V sobotu 14. ledna se Děčín musí přehodit zpět na ligovou soutěž. Od 17.30 hraje v Ostravě a jistě bude chtít uhájit průběžné druhé místo.