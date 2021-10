„Se vstupem do sezóny jsem rozhodně nespokojený. V lize jsme měli mít minimálně o jedno vítězství víc. Co se týče alpského poháru, Vídeň je opravdu velmi silný soupeř. Prohra se dala čekat, nám navíc chyběli dva klíčoví pivoti. Více než porážka mi ale vadil předvedený výkon,“ zlobí se Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Do očí bil už poslední ligový zápas proti Brnu. Děčín působil na palubovce hodně bezradně. Tragické procento úspěšnosti trestných hodů, křečovité akce, které končily těžkými nájezdy na koš.

„Upřímně? Jsem hodně naštvaný. Jako všichni. Prostě se nemůže stávat, že budeme takhle hrát. Prohrát můžeme, ale ne takovým způsobem. Musíme to nějak řešit,“ zdůraznil.

Severočeši mají v kabině tři nové posily. Nejvíce výrazný je Matěj Svoboda. Oba američtí basketbalisté mají určitě prosto na zlepšení. „Matěj se okamžitě stal jedním z lídrů, plní naše očekávání. Damonte Dodd? Tam je to zatím kolísavé. Někdy dobře, někdy špatně. Má rozhodně potenciál předvádět lepší výkony. Jamaure Gregg je tu zatím na zkoušku při zranění Pomikálka, musí ukázat, že tady může hrát,“ vysvětlil.

Děčínu citelně chybí zraněný Pomikálek, kapitán a nejzkušenější člen souboru Tomáše Grepla.

„Pokud bychom ho měli v sestavě, věřím, že bychom třeba vyhráli utkání s Ostravou. Horší je, že moc zkušených hráčů nemáme,“ zakroutil hlavou.

Kritika ale přichází na hráče, kteří by měli Pomikálka zastoupit. To moc dobře ví i generální manažer. „Nebudu konkrétní, všichni musí přidat. Ale když to shrnu, tak čekáme od hráčů daleko víc. Dostávají u nás obrovskou šanci, měli by převzít vůči roli. Pokud ne, tak jsou dvě varianty. Buď nemůžou hrát ligový basketbal a nebo nemůžou hrát u nás. Můžu ale prozradit, že bychom měli v nejbližší době posílit,“ konstatoval.

A co trenér Tomáš Grepl? Netřese se pod ním jeho židle? „Otázka trenéra není na pořadu dne. Samozřejmě, nikdo z nás nemá své místo jisté, nebudeme tady věčně. Ale o změně trenéra neuvažujeme,“ pokračoval.

V sobotu hraje Děčín důležitý ligový zápas, od 18 hodin přivítá Hradec Králové. Všichni si moc dobře uvědomují, že vítězství by se hodilo jako sůl. „Musíme zlepšit bojovnost, agresivitu. Víme, jak na tom jsme s kvalitou. Proto musíme na hřišti nechat všechno. Hradec má zkušený tým, my musíme vít větší touhu zvítězit. Vím, že na to máme. Hlavní je, abychom na hřišti nechali všechno. To si hlavně musí po každém zápase myslet naši fanoušci,“ poznamenal.

Ano, právě velká podpora fanoušků může být klíčovým faktorem v dalším průběhu sezony. Návštěvy v Maroldovce zatím nejsou závratné. „Nejsou výsledky, navíc se lidé stále bojí koronaviru. My jsme ale nikdy neměli na začátku sezony narvané hlediště. Víme, že nemůžeme hrát o čelo tabulky. Chceme se tam samozřejmě vrátit. Ale chce to čas, bude trvat, než se tady vytvoří další silný tým. Na druhou stranu ta návštěvnost v ostatních halách podobná,“ dodal Houser.