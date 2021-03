Na svěřence Tomáše Grepla čeká pikantní start. V sobotu 27. února přivítají v derby zápase Ústí nad Labem. Předešlé vzájemné bitvy ovládl Děčín. „Ústí má nového trenéra, změnilo kádr. Čeká nás klasické derby a nebezpečný soupeř,“ má jasno Ondřej Šiška, rozehrávač a tahoun BK ARMEX Děčín.

Ondro, nadstavbu zahájíte proti Ústí nad Labem. Letos jste svého rivala už dvakrát porazili.

Bude to klasické derby. Tři týdny jsme se tvrdě připravovali, dřeli. Věřím, že to přeneseme do zápasu. Ústí si prošlou změnou, má nového trenéra a trochu odlišné hráčské obsazení. Uvidíme, jak jim to sedne. Tak jako tak nás čeká kvalitní soupeř. My ale chceme potvrdit v derby naší letošní neporazitelnost.

Překvapilo vás, že na končí základní části skončil na postu ústeckého trenéra Antonín Pištěcký?

Určitě mě to překvapilo. Trenér Pištěcký tam odvedl skvělou práci. Postavil se k tomu jako chlap. Málokterý hráč, nebo trenér by se takhle zachoval. Odešel sám od sebe a přiznal, že týmu nemá co dát. Má u mě velký respekt. Těším se, až zase bude někde trénovat.

Hodila se vám třítýdenní zápasová pauza?

Já bych byl radši, kdyby se hrálo (smích). Bohužel jsme brzy vypadli z českého poháru. Pauza se hodila v tom smyslu, že jsme měli čas, odstranit naše nedostatky. Doufám, že nám to prospělo.

V letošním roce máte co napravovat, vždyť je vyhráli pouze jediný soutěžní zápas. Právě proti Ústí…

To máte pravdu. Vyjasnili jsme si některé věci, je potřeba lépe zvládat koncovky zápasů. Máme hodně mladé mužstvo, prostě chybí zkušenosti. Musíme nastoupit od začátku s plnou koncentrací a vydržet celých 40 minut.

Generální manažer Lukáš Houser jasně řekl, že cílem je předkolo play-off.

Určitě. Nejlepší by bylo vyhrát celou skupinu A2 a v případném play-off se vyhnout Nymburku. Bude to těžké, týmy okolo nás posilují, jsou našlapané. Třeba Ústí, nebo Pardubice. Bude to vyrovnané.

Nebojíte se, že vláda vzhledem k aktuální koronavirové situaci zastaví profesionální soutěže?

Určité obavy tam jsou. Jelikož s tím nic neudělám, tak na to nechci tolik myslet. Pokud taková situace nastane, tak to nastane. Doufám, že sezonu dohrajeme. Byla by to velká škoda vzhledem ke sponzorům a také tvorbou kádrů do dalšího ročníku. Práce v této sezoně přišla vniveč.