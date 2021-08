"Jediný, kdo z hráčů chybí je Damonte Dodd, jenž se pilně připravuje, na novou výzvu se těší a k týmu se přidá v polovině měsíce. Jsem s ním v kontaktu. V přípravě máme plno starších dorostenců, kteří s námi začali, takže v tuto chvíli mám k dispozici pro první blok osmnáct hráčů," řekl bývalý skvělý ligový střelec, jehož tým zahájil přípravný blok na začátku měsíce a v pátek sehrál úvodní přípravný zápas s prvoligovou pražskou Slavií. Vedle českých soků jeho partu už tradičně prověří i soupeři z Německa či Polska.

Grepl v úzké spolupráci s generálním manažerem Lukášem Houserem a sportovním manažerem Jakubem Důrou řeší, s ohledem na ekonomické možnosti klubu, možné vyšperkování kádru. Rád by získal křídelníka se schopností zaskočit na rozehrávce, tedy postu jedna či dva. Je spokojen, že se mu podařilo posílit podkošovou sílu.

Děčín by se pod jeho taktovkou měl v nadcházející sezoně dostat do play off. To je i velké přání věrných fanoušků, jedněch z nejlepších v KNBL, kteří dokáží v hale v Maroldově ulici vytvořit skvělou atmosféru. "Chceme si vyřazovací boje zahrát, což se nám v minulé sezóně nepovedlo. Je to pro nás silná motivace, abychom napravili minulou sezonu. Chceme zlepšit náš herní obraz, pak věřím, že přijdou i lepší výsledky. Potřebujeme tvrdě pracovat a soustředit se na každý zápas, protože pořád jsme, sice o rok starší, ale stále velmi mladý tým. Musíme se z každé výhry i prohry učit a náš výkon musí mít vzestupnou tendenci. Především pak v koncovkách utkání, kde nám loni trochu chyběla kvalita," řekl zkušený praktik v rozhovoru pro klubový web.

Kouč si cení, že se v tradiční severočeské basketbalové baště podařilo udržet Davida Žiklu, hodně prostoru podle jeho slov dostane Martin Mach, kvalitu v koncovkách by měli zajistit zkušený Tomáš Pomikálek a nováček Damonte Dodd. "Důležité je, že se nám podařilo posílit se pod košem, kdyby přišel nějaký skórer z perimetru, bylo by to super. Ale to je opět otázka peněz. Uvidíme během přípravných zápasů, kde nás nejvíce tlačí bota, a případně na to budeme reagovat," slíbil Grepl.