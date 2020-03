Definitivní verdikt sice ještě nepadl, přesto cizinci působící v nejvyšší basketbalové a volejbalové soutěži v klubech na severu Čech si už sbalili kufry a opustili Českou republiku. Vrátili se domů, dokud to ještě jde.

Pandemie koronaviru paralyzuje běžný život i sport. „Nikdy jsem si nemyslel, že by k tomu mohlo dojít, ale kvůli současné situaci sezona skončila. Vracím se domů,“ rozloučil se na svém Facebooku americký rozehrávač Lamb Autrey z Děčína. „Nevím, co přinese budoucnost.“ Domů se vrátil i jeho americký kolega Klint Carlson a také srbský pivot v děčínských službách Filip Filip Vukosavljević.

Nejvyšší basketbalová soutěž se sice oficiálně nezrušila, dá se ale předpokládat, že k tomu po vzoru jiných sportů dojde. Kluby se proto rozhodly poslat domů zahraniční hráče, kteří by se po pondělním uzavření hranic už nemuseli z Česka dostat. „Museli jsme reagovat. Hrozilo riziko, že se pak domů nedostanou i několik týdnů či měsíců,“ řekl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

„S trenérem Pištěckým budeme jednat, jak postupovat dál. Od svazu stále nemáme vyjádření, co se bude dít, čemuž nerozumím. My chceme ochránit naše hráče, takže jsme je poslali domů za rodinami.“

„Situaci řešíme a jasno bude nejpozději do pátečního večera. Ve středu je zasedání Asociace ligových klubů, po něm budeme moudřejší,“ řekl včera v poledne k současné situaci manažer České basketbalové federace Martin Peterka s tím, že o návratech zahraničních hráčů ví.

Autrey je ze současné situace zdrcený. „Opouštím hru, kterou miluji, krásnou zemi, za kterou jsem měl možnost hrát po celou profesionální kariéru, úžasné lidi, díky kterým jsem se v Česku cítil jako doma a nejlepší basketbalovou organizaci, za kterou jsem kdy hrál. Tak mnoho vzpomínek, na které nikdy nezapomenu,“ vzkázal. „Jsem velmi smutný, ani nedokážu popsat, jak se cítím, protože se ve mě míchají emoce. Všechno má nějaký důvod. Jako ve všem v životě máme na výběr, jestli udržíme hlavu nahoře a půjdeme dál, nebo dovolíme, aby nás to srazilo dolů. Rozhodl jsem se zůstat pozitivní a vytěžit z toho maximum.“

I ústecký volejbalový klub se už rozloučil se svým cizinci Chilanem Parraguirrem, Američanem Melcherem a Srbem Januzovičem. „Cizinci dostali povolení odletět, v pátek jsme je poslali domů,“ potvrdil ředitel klubu Miroslav Přikryl. Prý se to neobešlo bez komplikací. „Chilanovi nejprve zrušili let, takže musel přenocovat v Praze, ale v neděli už měl odletět,“ prozradil Přikryl.

Extraliga se stopla kolo před koncem. Poslední Ústečné už měli jistou baráž, ale pokud se sezona zruší, boj o záchranu nebudou muset podstoupit. „Asociace majitelů a manažerů klubů se při telekonferenci dohodla, že se zachová pořadí po 21 kole, baráž se hrát nebude a nikdo nesestoupí. Čekáme, jestli to v pondělí posvětí svaz, který má konečné slovo. Měl by to akceptovat,“ věří Přikryl.