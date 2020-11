Dobrá zpráva přilétla v pondělí 2. listopadu pro český profesionální sport. Vláda rozhodla, že se pozastavené soutěže mohou opět rozběhnout. Ovšem při splnění přísných hygienických podmínek. Vypadá to, že fotbalová FORTUNA LIGA a hokejová extraliga by se mohla rozběhnout už tento víkend.

LUKÁŠ HOUSER - generální manažer BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Mohlo by také dojít na rozjezd basketbalové nejvyšší soutěže. Nyní se zatím hledají cesty, za jakých podmínek by se tak stalo. „My jsme hlavně rádi, že můžeme konečně trénovat v hale. To je fajn. Co se týče hraní, tak je tam zatím podmínka pravidelného testování. Pro všechny basketbalové kluby by to bylo velmi finančně náročné. Vše se tedy bude teprve řešit. Ve středu se sejde představenstvo Asociace ligových klubů, ve čtvrtek bude on-line schůzka členské ALK,“ řekl generální manažer BK ARMEX Děčín Lukáš Houser.