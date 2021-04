Od konce základní části, zakončené 6.2. prohrou v Kolíně odehráli hráči BK ARMEX Děčín vinou reprezentační přestávky a především nařízené karantény pouhá dvě utkání. To v součtu znamenalo celých 49 dní do třetího utkání, které Válečníci odehráli v nadstavbové skupině A2. Tam je nyní čeká dalších sedm zápasů v režimu každý čtvrtý den až do konce této části sezony.

Svěřenci Tomáše Grepla jsou velmi blízko předkola play-off. Aktuálně jsou ve skupině A2 na třetím místě, na páté Olomoucko mají náskok dvou vítězství a hlavně čtyř utkání k dobru.

Přes tuto dlouhou pauzu management klubu nezahálel. Reakcí na zranění kapitána Šimona Ježka byl příchod hráče na perimetr. Nate Bradley Jr ale v sobotním utkání bohužel nemohl nastoupit kvůli administrativním průtahům na americké straně. Údajně vinou nařízené karantény. Vedení klubu tuto situaci intenzivně řeší a dělá všechno, aby Nate mohl nastoupit už v úterním utkání v Hradci Králové.

Dalším krokem bylo ukončení spolupráce se srbským pivotem Nikolou Ščekičem. Nikola v průběhu svého angažmá prodělal onemocnění covid-19 a jeho zapracování do sestavy se tak zkomplikovalo. Nikolovi klub děkuje za přístup a odvedenou práci a přeje hodně úspěchů v jeho další kariéře!

Nikolu Ščekiče měl nahradit jiný srbský hráč, Nemanja Bezbradica. Pátý nejlepší střelec i doskakovač dosavadního průběhu Kooperativa NBL se po ukončení angažmá v BK Olomoucko dohodl na spolupráci do konce sezóny právě s naším klubem. A přestože už podepsal hráčskou smlouvu, do Děčína nakonec nedorazil a po neshodách s jeho bývalým klubem se rozhodl letošní sezonu ukončit.

Přes krátící se časový prostor se klubu podařilo dohodnout s dalším podkošovým hráčem (jméno vzhledem k možné budoucí spolupráci nebude zatím zveřejněno) z kvalitní evropské soutěže. Výsledkem byl však pozitivní PCR test a nařízená karanténa ještě před tím, než stihl do Děčína vůbec vyrazit. Další případné posílení podkošové sestavy Válečníků se tak i nadále řeší.

Velkým otazníkem před sobotním obnoveným startem byl také zdravotní stav především dvou klíčových hráčů. Tomáš Pomikálek a Ondřej Šiška nastoupili do utkání po prodělaném onemocnění covid-19 v podstatě bez tréninku. Za jejich přístup i hru jim patří velký respekt.

Tým se navíc musel a i nadále musí obejít bez hlavního trenéra týmu. Tomáš Grepl zůstává s covidem-19 v izolaci minimálně do začátku dubna. Tomášovi přejeme brzké uzdravení!

Těsně před utkáním se rozhodlo i o absenci rozehrávače Edy Kotáska. Ten si na pátečním tréninku podvrtl kotník a toto zranění ho do utkání nepustilo. O jeho startu na hřišti hradeckých Sokolů se rozhodne až v den utkání.

„Je velmi frustrující, když Vaši snahu a práci brzdí něco, co nemůžete ovlivnit. Ale právě proto, že to nedokážeme ovlivnit, budeme bojovat s tím co máme a co ovlivnit dokážeme. V současné době navíc není nic cennějšího, než zdraví. Proto jsem moc rád, že naši hráči vypadají bez následků. Jsme Válečníci! A dokud je o co se prát, nic nevzdáme. Věřím, že Nate Bradley nastoupí už do dalšího utkání. To samé Eda Kotásek. Na posílení podkošové sestavy budeme i nadále intenzivně pracovat. A až se přidají trenér a kapitán, budeme silní. Na co to bude stačit, to je v této prazvláštní sezoně těžké říct. Stát se může cokoliv," řekl k celé situaci Lukáš Houser.

Válečníci jedou na půdu hradeckých Sokolů



Zaskakující trenér Robert Landa, jenž zastupuje s virem laborujícího Tomáše Grepla, povede děčínské basketbalové Válečníky po sobotní výhře nad Olomouckem do druhého duelu, tentokráte proti Hradci Králové. „Vstupujeme do rytmu, kdy každý třetí den máme zápas. Musíme velmi efektivně pracovat s energií hráčů, na jednu stranu máme co zlepšovat a k tomu potřebujeme objem tréninků, na druhou stranu musíme hráčům poskytnout prostor pro regeneraci. V Hradci očekáváme těžší utkání, než bylo to poslední domácí s Olomouckem. Popereme se o co nejlepší výsledek, se Sokoly nás čeká ještě domácí odveta 14. dubna," žekl pro klubový web bývalý děčínský pivot Landa, jenž se bude muset obejít bez zraněného kapitána Šimona Ježka a nejistý je start rozehrávače Kotáska. „Nečeká nás nic lehkého, Hradec je na domácí půdě hodně silný protivník, ale pokud předvedeme stejnou bojovnost v obraně jako proti Olomoucku, myslím si, že zvítězíme," řekl z válečnického tábora Pavel Grunt, pivot BK ARMEX Děčín.

Čerpáno ze stránek bkdecin.cz!