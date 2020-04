„Jsem moc rád, že se nám akce povedla. Na začátku bylo očekávání, jak to lidé vezmou, ale věřil jsem, že vzpomínka je pro ně stejně silná jako pro mě osobně. Když jsme přemýšleli o tom, komu máme dát peníze, tak se musím přiznat, že nemocnice byla jedinou volbou. Naše dlouholetá spolupráce nás k tomu i předurčovala. Při rozhovoru s ředitelem Nemocnice Děčín, Michalem Hanauerem, jsem cítil, že je vlastně úplně jedno, kolik se vybere peněz, ale že nám jde o společnou věc. Chtěli jsme poukázat a chvíli myslet na lidi, kteří za nás bojují na úplně jiné úrovni. Ta částka je vlastně pro nás pro všechny, protože se za ní nakoupí přístroj pro dětičky, který jim usnadní dýchání, a tak ho může využít každý z nás! Děkuji také klukům, kteří přispěli svou vzpomínkou a také bývalému trenérovi Pavlu Budínskému, který nejen že zavzpomínal, ale poskytl také pár videí z jeho archivu. Buďme nyní ještě chvíli zodpovědní a věřím, že brzy bude vše zase v pořádku,“ řekl patron akce Jakub Houška.

Jakým způsobem se přispívalo? Prostřednictvím online systému si fanoušci mohli zakoupit vstupenku na virtuální utkání. Vybírat mohli hned z několika druhů vstupenek, podle toho, jak velkou částkou chtěli na projekt přispět. K dispozici byla základní vstupenka za 100 Kč, vstupenka s trikem Válečník pomáhá za 250 Kč (tou fanoušci přispěli na charitativní účet 150 korunami).

Pokud si chtěli „připlatit“ mohli si zakoupit vstupenku za 500 Kč, za kterou navíc získali unikátní týmové kraťasy některých bývalých Válečníků, kteří v roce 2015 sváděli finálové boje. Vybírat mohli například z kraťasů bývalého kapitána Jakuba Houšky, exděčínských Válečníků Tomáše Vyorala či Luboše Strii a dalších.

Pro fajnšmekry si klub připravil tři unikátní vstupenky za 2 500 Kč. Zakoupením této vstupenky měl její majitel možnost získat jeden ze tří unikátních týmových dresů z první stříbrné sezóny. A absolutní top byla SILVER vstupenka, která obsahovala dres Luboše Strii i se stříbrnou medailí. Tuto vstupenku si zakoupila Lubošova manželka a přispěla tak na konto děčínské nemocnice úctyhodných 10 000 Kč.

Dalšími velkými přispěvateli na charitativní účet byly nynější Válečníci, kteří se rozhodli věnovat většinu celého svého týmového banku, který po celou sezónu poctivě střádali. Jejich štědrost na konto nemocnice přispěla částkou 30 000 Kč. Autor celé akce, Jakub Houška, přispěl z nadačního fondu Koubasket na sběratelské konto nemocnice sumou 20 000 Kč. A takřka polovina nakonec vybrané sumy přidali samotní fanoušci, kteří si zakoupili vstupenky na virtuální utkání více než 60 000 Kč. Patří jim veliký dík!

„Chtěla bych vyjádřit velké poděkování. Víte, součástí naší práce je pomáhat, pomáhat nezištně a stále, ale ono se to až tak úplně nevidí. A když je tady basketbalový klub, který pod vedením pana Houšky pomáhá sedmnáct let, což to úctyhodná doba, tak podle mého názoru skutečně stojí za to, ne říct jednou děkuji, ale mnohokrát děkuji a tu vděčnost vyjadřovat opakovaně. Děkuji tedy ještě jednou,“ zdůraznila MUDr. Renata Přibíková, primářka dětského oddělení Nemocnice Děčín.

„Jsem rád, že se v rámci této akce podařilo vybrat na podporu děčínské nemocnice takto vysokou částku. Se spoluhráči jsme se jednohlasně shodli, že podpoříme sbírku většinovým podílem z týmového banku. Těší nás, že i my se můžeme na celé akci aktivně podílet. V dnešní době je jakákoliv pomoc důležitá, je radost pohledět, jak se v této nelehké době celá komunita semkla a podařilo se vybrat tolik peněz. Je to neuvěřitelné,“ dodal kapitán děčínských Válečníků Šimon Ježek.