Domácí, které z lavičky vedl zaskakující trenér Robert Landa, na poslední Ostravu vlétli ve velkém stylu. Po první desetiminutovce se dostali do náskoku 17 bodů, který už v dalším průběhu nepustili. Hosté ještě v poločase jakž takž drželi krok, přesto šel Děčín do kabin za stavu 42:30.

Severočeši po změně stran ostravský obrat nedopustili, sami postupně navyšovali skóre a nakonec vyhráli skoro o třicet bodů. Jedenáctá výhra v sezoně dala Válečníkům jistotu předkola play-off, Olomoucko a Ostrava už je nemůžou předstihnout. Děčín má navíc na dostřel první dva týmy nadstavbové skupiny A2 - Ústí nad Labem a Hradec Králové.

Zajímavostí utkání byl úplně první ligový souboj bratří Šišků - na domácí straně Ondra, na té ostravské Adam.

Trenéři po utkání:

Peter Bálint, trenér NH Ostrava: "Od začátku to bylo jednoznačné, hrajeme v sestavě bez pivotů a teď už dokonce jen s mladými hráči. Přesto si myslím, že jsme neodvedli špatnou práci. Tedy až na začátek, kde jsme vyrobili spoustu chyb v obraně a dovolili Děčínu hodně jednoduchých košů. Naše světlé okamžiky přišly na konci prvního poločasu, a v závěru utkání, což ale bylo způsobeno tím, že Děčín dal šanci také mladým. Když ale domácí nasadili základní rotaci, hodně jsme ztráceli."

Robert Landa, zastupující trenér BK ARMEX Děčín: „Kluky jsme se snažili udržet v tom, že nemůže dnes absolutně nic podcenit, protože třeba v Hradci neodehrála Ostrava vůbec špatný zápas. Je fajn, že to dodrželi. Moc si cením toho, jak vstoupili do prvního i druhého poločasu. Ty vstupy byly velmi dominantní a našich osm hráčů základní rotace plnilo přesně to, co jsme od nich chtěli. Hodně jsme si pomáhali vysokou úspěšností zpod koše. Nyní jsme na desátém místě, ale Děčín na tuto příčku nepatří a kluci mají na to se vyšvihnout ještě výš.“

Hráči po utkání:

Filip Šmíd, křídlo NH Ostrava: "Cesta z Ostravy je dlouhá, což se na nás hodně podepsalo v první čtvrtině. Byli jsme úplně příšerní. Pak jsme se ale dotáhli na poločasových dvanáct bodů, to bylo od nás sympatické. Třetí čtvrtinu ale začali Děčínští lépe, trefili nějaké trojky, odskočili na dvacet bodů a pak si to už pohlídali. My máme úzkou rotaci, naopak Děčín teď posílil Američan, takže mají více hráčů do rotace. Domácí měli lepší začátky obou poločasů, a to rozhodlo."

Martin Mach, pivot BK ARMEX Děčín: "Do zápasu jsme vstoupili naplno a úvod nám vyšel. Mrzí mě, že jsme si to zkomlikovali ve druhé čtvrtině, kde byl hrozný výpadek. Za poslední tři minuty jsme dostali snad sedmnáct bodů, což se nám jindy může hrubě vymstít. Tohle se už nesmí opakovat. Jinak zápas to byl běhavý, oba týmy jsou mladé, a byl to hezký basketbal. Chyby tam samozřejmě byly, ale to k tomu patří. Rozhodly oba povedené začátky poločasů."

BK ARMEX Děčín - NH Ostrava 91:64 (26:9, 42:30, 71:48)

Body: Mach 17 (1x 3, 8 doskoků), Šiška 14 (1x 3), Kroutil 13 (3), Bradley 13 (1), Pomikálek 10 (2x 3, 11 doskoků), Žikla 8 (5 získaných faulů), Boyko 5 (1x 3), Rozsypal 5, Skalička 5, Grunt 3 (1) - Šmíd 21 (2x 3, 5 doskoků), Svoboda 13 (3x 3), Pumprla 12, Snopek 5, Prošek 5, Havlík 3 (1), Zvolánek 2, Šiška 1, Týml 1, Žák 1.

Střelba za 2 body 21/34:13/39, za 3 body 10/27:6/22, TH 19/22:20/36. Doskoky 44:33 (útočné 11:16), asistence 20:9, ztráty 22:20, fauly 25:23.