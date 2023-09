A málem padla stovka, chyběl jediný bodík. Děčínští basketbalisté doma napravili úvodní porážku s Pardubicemi, když nedali žádnou šanci Ostravě, kterou přejeli 99:63. Svěřenci Tomáše Grepla se tak dobře nažhavili na nedělní derby v Ústí nad Labem.

Děčínští basketbalisté doma smázli Ostravu 99:63. | Foto: BK ARMEX Děčín

Slezané drželi s Válečníci krok na samotném začátku, pak jim pomalu ujížděl vlak. V poločase už Děčín vedl o dvanáct bodů, náskok postupně narůstal. Poslední čtvrtku vyhrál drtivě 25:10 a byl opravdu blízko k překonání stobodové hranice.

„V první čtvrtině to trochu drhlo, ale zafungovala nám lépe obrana. Tomáš Pomikálek pak trefil trojky, které nám tu první část vyhrály. Na obranné polovině jsme předvedli o dost lepší výkon, než proti Pardubicím. To je náš hlavní cíl,“ řekl Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Zatímco Válečníci tak zapsali první výhru v soutěži, Ostrava má zatím dvě porážky. „Gratuluji domácím k zaslouženému vítězství. My jsme byli kromě prvních tří minut bezmocní. Hlavně kvůli nasazení a hrdosti v obraně. Pro některé kluky je asi vrchol více minut proti Opavě. Pak ale přijedou do Děčína a nepředvedou vůbec nic. Jsme mladý tým, musíme bojovat a hrát s nasazením. To tady ale dnes nebylo,“ sportovně přiznal Adam Choleva, trenér Ostravy.

Díky jasném průběhu se na palubovku dostali i domácí hráči, kteří patří do širšího kádru. „Právě u mladých hráčů tak trochu hledáme někoho, kdo bude schopen hrát více minut. Proti Ostravě to měli jednodušší. To nic nemění na tom, že od hráčů na pozici back-up se už musí čekat větší náročnost a výkonnost,“ dodal Grepl.

Jeho družina se tuto neděli vydá do Ústí nad Labem, kde se od 18 hodin rozjede další třaskavé derby. Sluneta ve druhém kole padla v Opavě a zatím čeká na první vítězství.

BK ARMEX Děčín - NH Ostrava 99:63 (24:17 47:35 74:53)

Střelci: Pomikálek 16, Walton 14 (9 as), Šturanović 14 (8 dos), Svoboda 13, Kroutil 9, Cubbage a Slowiak 8, Macháč 6, Žižka a Mach 4, Bobek 3 - Williams 13, Jeter 10, Majerčák a Weaver 9, Janů 6, Svoboda Š. 5, Heinzl 4, Snopek 3, Mička a Svoboda I.P. 2.