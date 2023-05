Bravo! Válečníci dobyli Tatran, semifinále je blízko

Čtvrtý zápas čtvrtfinálové série nejvyšší basketbalové soutěže mezi Ostravou a Děčínem dospěl do prodloužení. To lépe zvládli hostující Válečníci, nakonec vyhráli 74:68 a na zápasy vedou 3:1. V sobotu tak můžou na domácí půdě rozhodnout o postupu do semifinále.

Radost děčínských basketbalistů po středeční výhře v Ostravě. | Foto: facebook