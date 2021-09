Tamní legendární turnaj TUBANAK (TUrnaj BAsketbalových NAdějí Kyjov) má opravdu velmi dobrý zvuk. „Jelikož jsme chtěli nějaký zajímavý turnaj pro náš ročník 2009, tak jsme neváhali,“ usmál se Jakub Houška, který vede tým společně s Radkem Kroupou.

Nakonec se potvrdilo to, co se o tomto turnaji povíd. Velmi zajímavé zápasy s úplně jinými soupeři, než jsou děčínští kluci zvyklí. Parádní prostředí, jak haly na gymplu, tak sportovního areálu u hlavní basketbalové haly. „Přivítání našeho celku bylo skvělé, bylo cítit, že si všichni chtějí zahrát proti Válečníkům a berou to jako velkou výzvu. O lidech v Kyjově není potřeba mluvit, protože to je velká radost…,“ pokračoval Houška.

I přesto, že všechny výsledky vypadají celkem jednoznačně, tak krom prvního zápasu proti Příboru průběhy takové nebyly. „Do Kyjova jsme také odcestovali bez tří hráčů užší rotace. Zajímavé bylo porovnání úrovně hráčů v této kategorii, kde je hodně znát pauza, kterou kluci kvůli covidu měli. Přesto byla v zápasech vidět velká bojovnost a houževnatost, což je moc důležité. My jsme možná trochu převyšovali v dovednostech, ve kterých jsou někteří hráči hrající za starší ročníky dále, ale zase naopak nás někteří přehrávali v rychlosti,“ zdůraznil.

Pro Válečníky to bylo skvělé porovnání proti cizím hráčům, které neznali. „Zase nám to ukázalo směr, kterým máme jít a co je potřeba zlepšovat. Asi nejpovedenější zápas jsme odehráli proti Snakes Háj ve Slezku, který trénuje další bývalý hráč Válečníků David Panáček. Tam se nám dařilo asi vše a kluci i plnili vše, co měli,“ pochvaloval si Houška.

„Velké poděkování patří organizátorům turnaje, který zvládli celý průběh na jedničku s hvězdičkou a věříme, že to nebyla naše poslední účast na tomto turnaji. Snad jediné. Příště jedeme vlakem. Moc děkujeme také našim rodičům, kteří neváhali a vydali se na dalekou cestu podporovat jejich mladé Válečníky. Myslím, že se celý víkend vydařil i z jejich pohledu a opět ukázali, jací jsme v Děčíně srDCaři,“ dodal Jakub Houška.

Výsledky: Válečníci Děčín – BK Příbor 99:16

Válečníci Děčín – Snakes Háj ve Slezsku 73:25

Jiskra Kyjov – Válečníci Děčín 22:67

Válečníci Děčín – BK Vlci Žďár n/S 47:24 (semifinále)

Válečníci Děčín – SKB Zlín 67:37 (finále)

ALL Star U13 starší minižáci:

1) Adam Vlažíček : BK Vlci Žďár nad Sázavou

2) Marek Hranoš: Snakes Háj ve Slezsku

3) Adam Skoupil: SKB Zlín

4) Jan Kopecký: Válečníci Děčín

5) Matyáš Soukop: Jiskra Kyjov

MVP Turnaje: Marek Houška (Válečníci Děčín)

Pořadí turnaje: 1. Válečníci Děčín, 2. SKB Zlín, 3. BK Vlci Žďár nad Sázavou, 4. Snakes Háj ve Slezsku, 5. Jiskra Kyjov, 6. BK Skokani Brno, 7. BK Tábor, 8. BK Příbor.

Zdroj: mladez.bkdecin.cz