Turnaje se zúčastnily: BBLZ - Reach the Top (Rakousko), Sokol Pražský, Tigers České Budějovice, Mitteldeutsche Basketball Academy (Německo), Jižní Supi a domácí Válečníci.

Děčíňáci vstoupili do turnaje skvěle a vítězství nad nakonec druhými borci z rakouského BBLZ odstartovalo šňůru pěti jednoznačných výher, Válečníci tak jako jediní neporažení turnaj CEYBL U14 vyhráli.

"V otvíráku turnaje jsme nastoupili proti rakouskému týmu BBLZ - Reach the Top z Klosterneuburgu. Stoprocentní koncentrovaný tým od úvodu navyšoval skóre a díky zodpovědné práci hráčů základní rotace se mohlo na palubovku podívat již v první čtvrtině dvanáct hráčů," pochvaloval si Houška.

V plné rotaci odehráli Válečníci celý zápas, bodově výrazný byl Buben (24), Kopecký (16) a Houška (14), celkové skóre 84:63 (27:10 51:29 63:55) pro Děčín.

Druhé páteční utkání mělo podobný průběh a ani Sokol Pražský - vedoucí tým skupiny A žákovské ligy - nestačil na rozběhnuté Válečníky, skóre 94:69 (29:20 46:39 73:57), Houška a Kopecký 25 bodů.

Byť se na turnaji v Děčíně sešli opravdu TOP týmy žákovské kategorie, ani jeden z nich nepřestavoval herně pro děčínské Válečníky zásadní problém. Domácí si šli jednoznačně za vítězstvími, rychlou, celoplošnou, kontaktní hrou ničili soupeře a hráči se posouvali i v modelovaných situacích. V sobotu Válečníci sfoukli německý Mitteldeutsche Basketball Academy 66:57 (19:16 45:29 54:45) a večer i Tigers České Budějovice 62:37 (12:6 34:14 46:31).

"Herní vytížení hráčů bylo do maximálně čtyř minut v jednom úseku na ploše, do zápasů se zapojili téměř rovným dílem všichni kluci. Široká rotace bez zásadního poklesu výkonu, nebo změny stylu hry umožňuje stálý, intenzivní basketball a zápasy se tak daří odehrávat ve vysokém tempu a nasazení," dodal Houška.

V posledním nedělním utkání děčínští Válečníci potvrdili roli favoritů a turnaj uzavřeli vítězstvím nad Jižními Supy 91:41 (22:4 47:20 73:29).

Zúčastnění hráči: Bajcura, Bihun, Buben, Čech, Důra, Holub, Houška, Kolesa, Kopecký, Koštíř, Kotek, Kovařík, Libich, Novák, Pastor, Pém, Strnad, Trnečka, Zdeněk.

POSTUP ZŠ KOMENSKÉHO DO FINÁLE!

V děčínské Maroldovce se odehrálo Konferenční finále Junior NBA za účasti třech škol z Děčína (ZŠ Na Stráni, ZŠ Komenského a ZŠ Vrchlického), po jedné z Litoměřic, Teplic, Plzně, Varnsdorfu a Sokolova.

Úspěšný basketbalový tým ZŠ Komenského Děčín.Zdroj: archivVzhledem k předchozím výsledkům byla ZŠ Komenského nasazena jako číslo tři a utkala se s další děčínskou školou – ZŠ Na Stráni. Vědělo se, že oproti soupeři má ZŠ Komenského silnější sestavu, a to se také potvrdilo. "Komenčák" si došel k hladkému vítězství 48:16.

"Komenčak" byl tedy rázem jeden krůček od postupu do velkého finále, ale všichni si uvědomovali, že je čeká prozatím nejtěžší soupeř na turnaji, a to ZŠ Havlíčkova z Litoměřic hrající v dresech legendárního klubu LA Lakers. Zápas začal velmi nervózně na obou stranách hřiště, moc košů nepadalo a šlo spíš o urputnou bitvu v obraně. I tak se však častěji prosazoval soupeř a děčínská ZŠ tahala za kratší konec.

Zhruba v polovině zápasu ale přišli fandit spolužáci ze školy, a to vlilo hráčům a hráčkám krev do žil. Najednou jich bylo plné hřiště a stahovali bod po bodu náskok Litoměřic. Tři minuty do konce se poprvé za celý zápas dostali do vedení, a to už nepustili. Výhra 30:24 znamenala postup do Velkého Finále, které se uskuteční 8. listopadu v Praze na Královce.

ZŠ Vrchlického svůj první zápas také vyhrála a to proti 25. ZŠ z Plzně, ale v dalším kole proti nim stál Matěj Šnobl ze ZŠ Královské Poříčí. První čtvrtinu vyhrál Vrchličák jasně o 20 bodů, ale druhá čtvrtina byla v režii právě malého Matěje, který dokázal sám vývoj utkání otočit. Toto se odehrálo i v poločase druhém a Vrchličák tak skončil těsně před branami velkého finále!

Obrovská gratulace všem hráčkám a hráčům za soudržnost, povzbuzování, hecování a týmový výkon během celého turnaje! A do velkého finále držíme ZŠ Komenského palce!