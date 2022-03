Generální manažer Lukáš Houser k tomu řekl: "Asi nikomu není lhostejné, co se dnes na Ukrajině děje. Vnímáme tu vlnu solidarity a pospolitosti a ani my jsme nemohli zůstat sedět s rukama v klíně. Považujeme se za významnou součást Děčína, a proto je naší povinností snažit se pomáhat. Sbírka a dražba dresů je to nejmenší, co můžeme nyní dělat. A znovu musíme, jako vždy, když jde o dobrou věc, poděkovat a smeknout před našimi fanoušky. Jste skvělí! My všichni nyní doufáme, že se situace co nejdřív uklidní, ale pomoc bude potřeba i tak ještě dlouho. Takže se budeme snažit dál pomáhat, vymýšlet a realizovat další projekty, určené pro Ukrajinu."

Hned po ukončení jedné aukce spustil klub BK ARMEX Děčín akci druhou, kde se draží stávající dresy, ve kterých Válečníci ještě hrají. Nyní fanoušci pomůžou, poté budou hrdě koukat na svůj dres a po sezóně bude jejich! Klub chtěl vyhovět i ostatním, na které se třeba v první aukci nedostalo, nebo byli nakonec přehozeni v poslední chvíli. Klub věří, že tato aukce bude podobně úspěšná a opět pomůžeme.

Akce probíhá opět na facebooku a instagramu BK Děčín.