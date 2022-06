Tým vedený Honzou Koutem a doplněný asistenty Jakubem Houškou a Nelou Žižkovou měl velké ambice. Svůj cíl splnil, jelikož celý turnaj vyhrál.

V základní skupině narazil na dva soupeře, které dokázal jasně porazit a postoupil tak do finálové skupiny, kde se měl utkat postupně s Frýdkem Místkem, obhájcem NH Ostravou a zahraniční BCM Prievidzou.

„Zápas s Frýdkem byl velmi tvrdý, ale kluci to ustáli a dovedli do vítězného konce. Následoval zápas s Ostravou, do kterého nevstoupili úplně dobře a v poločase prohrávali 6:10, ale třetí čtvrtina byla skvělá a otočili jsme stav na 20:12. Nakonec výhra a po dlouhé době porážka celku, který je vždy aspirantem na titul. Poslední zápas proti slovenskému týmu byl asi nejvíce vyrovnaný, ale i přesto se nám ho povedlo dovést do vítězného konce a vyhrát tak poprvé celý turnaj,“ usmíval se Jakub Houška.

Ondra Důra byl zvolen nejlepším hráčem týmu, Patrik Švarc do ALL STAR pětky a Filip Houška MVP celého turnaje.

„Válečníci U10 tak završili nejúspěšnější sezónu našeho klubu vítězstvím a my se můžeme těšit na sezónu další,“ dodal Houška.