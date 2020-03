Rodák z Českých Budějovic podstoupil 25. února operaci, která se týkala jeho problémové achillovky. Návrat? Těžko říct. Konec kariéry? „To rozhodně ne,“ zdůraznil sedmatřicetiletý hráč s přezdívkou „Bobo.“

Jeho problémy začaly už v minulé sezóně, kdy Landa úspěšně přecházel menší záněty v achilovce. Ty však přerostly ve větší problém. „Začalo to minulý rok v únoru. Na konci základní části. Nám se ale dařilo. Jak v nadstavbě, tak v play-off. A já chtěl hrát. Jenže ta zátěž se začínala kumulovat. Play-off bylo náročné, navíc se zranil Pavel Grunt a moje minutáž stoupla. Už v semifinále proti Svitavám už jsem skoro nemohl chodit, jen jsem prostě odehrál zápas. Ve finále proti Nymburku už mě Tomáš Grepl posílal na hřiště jen v poslední čtvrtině. Logicky se malý zánět změnil v problém,“ vzpomíná na to, jak jeho zdravotní peripetie začaly.

Landa po dohodě s lékaři zkoušel konzervativní léčbu. Nakonec se ale operace stala nevyhnutelným krokem. „Předtím jsem mohl alespoň chodit do posilovny. Tady jsem asi udělal největší progres v celé své kariéře. Mladší spoluhráči oproti mě mají rezervy. Teď vážně. Týden jsem po operaci ležel v nemocnici, další týden doma. Teď už můžu ven, mám na noze „walkera.“ Nezbývá, než doufat, že se to rychle zahojí a já se dám co nejdříve do kupy,“ pevně věří.

Letos oslaví zrzavý basketbalista 38. narozeniny. Přemýšlení k konci kariéry? S tím za ním nechoďte. „Já mám stále chuť hrát. Otázkou je, jestli se mi to dobře zahojí a budu připraven na sto procent. Nechci tam jen běhat, chci odevzdat plnohodnotný výkon. Prostě zkusím, jak to bude fungovat. Samozřejmě existuje několik variant. Třeba to prostě nepůjde a já si s kamarády zahraji Severočeskou ligu. Rozhodně nic nebalím. I proto, co jsem podstoupil. Jsem na Děčín vázaný, mám ke klubu velký vztah. Chci si zahrát, dokud to půjde, neuhnu,“ zdůraznil s úsměvem.

Pro hráče, který je na hřišti vskutku velkým bojovníkem, je těžké sledovat zápasy Válečníků jen z lavičky. Pokud se týmu daří, je spokojený a spoluhráčům zatleská. V opačném případě ho pěkně svrbí ruce. „Jde o to, jak se na zápas koukám. Pokud jako fanoušek, tak je to v pohodě. V momentě, kdy to vnímáš jako hráč a začneš to rozebírat, je to těžké. Jste součástí týmu, prožíváte to,“ pokýval hlavou.

Chybějící pivoti – to je pro současný tým Válečníků velká bolest. „Neříkám, že bych to já, nebo Pavel Grunt spasil. Ale teď tam prostě chybí hráči našeho typ. Vuko (Filip Vukosavljevic) je šikovný, ale sám na to nestačí. Mladý David Žikla je talentovaný a pro budoucnost je dobře, že dostává více prostoru. Chybí mu ale zkušenost, vždyť je o 16 let mladší, než já,“ říká Landa.

Pryč jsou i doby, kdy se Válečníci vyznačovali agresivní, precizní a nepříjemnou obranu. V této sezóně se musí snažit soupeře přestřílet. „Když se ohlédnu, tak oproti minulým sezónám máme slabší tým. Tak to prostě je. V obraně není tolik energie, více jí zbývá na útok. Na pozici pivota nám prostě teď chybí zkušenosti. Je to vlastně takový nouzový režim. Lepí se sestava, Tomáš Pomikálek a Klint Carlson za nás zaskakují. Zraněný je i Lukáš Feštr, musí se lepit pozice druhého rozehrávače. Proti Svitavám nebyl ani Lamb Autrey. Není to ideální, nemáme pak stabilní tým, který může předvádět silné výkony. Je ale dobře, že jsme se dostali do finále Alpe Adria Cupu. Nevíme, kdy se to bude hrát, ale rádi bychom ho vyhráli,“ upřímně pravil.

Válečníci přerušili pět ligových porážek v řadě, když doma porazili Pardubice. Hrálo se před prázdnými tribunami, Landa si vyzkoušel roli komentátora živého přenosu. Teď je jasné, že Kooperativa NBL nebude pokračovat. Zatím. „Tohle je nejrozumnější varianta. Je otázkou, jak dlouho to bude trvat. Získá se čas, celá situace se vyhodnotí. Krajní variantou je, že se to nedohraje a liga pro tuto sezónu skončí. Nebo pauza nebude tak dlouhá a vše se normálně dohraje. Může se taky stát, že upraví systém. Zkrátí se play-off, nebude se už hrát nadstavba. Uvidíme, jak to vše dopadne,“ uzavřel vše Robert Landa.