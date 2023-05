AKTUALIZOVÁNO O HLASY/Velkolepý obrat a série je vyrovnaná. Pardubičtí basketbalisté tahali prakticky celý zápas za kratší konec provazu, protože Děčín pojal utkání opravdu jako play off. Na rozdíl od třetího semifinálového duelu. Domácí ovládli první šestiminutovku a po brutálním obratu také tu závěrečnou. Zásluhou neskutečné produktivity za trojkovým obloukem. Přitom do té doby jim střelba z dálky vůbec nevycházela. Beksa se mohla spolehnout na více dvojciferných střelců, což ve vyrovnané bitvě rozhodlo.

Pardubičtí basketbalisté zdolali Děčín i ve druhém domácím utkání, čímž vyrovnali semifinálovou sérii na 2:2. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - semifinále: 4. zápas

BK KVIS Pardubice – BK Armex Děčín 81:75 (18:24, 35:42, 58:64).

Body: Dickerson 19, Rikić 12, Pekárek 11, Vyoral, Švrdlík a Čolak po 10, Šafarčík 7, Štěrba 2 – Walton 21, Nichols a Svoboda po 17, Pomikálek 13, Josipović 4, Kroutil 3.

Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Salvetr. Fauly: 22:21. Trestné hody: 23/15 – 22/12. Trojky: 10:11. Doskoky: 32:36. Diváci: 1388.

Stav série: 2:2.

První dva útoky na obou stranách skončily přesnou trefou. Úvodní čtyři minuty by se daly charakterizovat jako Pardubice vs. Pomikálek 10:7. Ano, hostující pivot byl jedinou hrozbou pro domácí obranu. Za stavu 12:9 po něm převzal štafetu Walton. K následujícím dvanácti děčínským bodům nikoho ze svých spoluhráčů nepustil. Hosté se tak ujali vedení, které si až do poloviny závěrečného dějství nenechali vyrvat z rukou. Ale to předbíháme. První čtvrtinu vyhráli Válečníci zásluhou svého produktivního dua o šest bodů.

Ve druhém kvartálu pokračovala one man show Waltona. Už po čtrnácti minutách svítilo za jeho jménem dvacet bodů. Z pětatřiceti celého týmu. Nicméně od té doby se odmlčel až do poslední půlminuty. V průběhu druhé části si Severočeši vybudovali dvojciferný náskok. Záhy vystoupal až na třináct bodů. Také proto, že pardubickým čahounům zoufale vázla střelba za tři body. První úspěšný pokus zaznamenali až dvě a půl minuty před koncem poločasu, a to zásluhou Dickersona. A střelecky se vůbec nedařilo jejich největší hvězdě v play off. Pekárek protrhl smůlu až na konci sedmnácté minuty, jedním trestným hodem. Zatímco domácí prohnali v první půli košem jen dvě trojky, tak Děčín hned šest.

Po změně stran dvakrát neudrželi nervy na uzdě hráči v pardubickém dresu. Fauly Rikiće a Vyorala byly klasifikovány jako nesportovní chyba. Z obou čišela frustrace, když před svoji reakcí očekávali potrestání soupeře za nedovolený kontakt. Nutno podotknout, že trio rozhodčích dělalo místy z lité bitvy totální bramboračku. Válečníci této nedisciplinovanosti využili a po třech minutách posunuli své vedení na rozdíl patnácti bodů (54:39). A to bylo, jak když píchnete do vosího hnízda. Beska se najednou semkla. Zaslepila svůj koš a po sérii 11:0 se vrátila do zápasu. Přesto se ještě přes svého protivníka nepřehnala. Nicméně „pouze“ šestibodová ztráta před závěrečnou epochou dávala domácím naděje na zvrat. Jenže z jejího kraje Armex znovu pláchl na devět bodů. Domácím trvalo, čtyři minuty, než konečně snížili ztrátu na méně než sedm bodů. Poté ale přišel drtivý nástup Beksy. V čase 33.49 prohrávala 63:71, aby v čase 37.17 vedli 77:71. Suma sumárum šňůrou 14:0 položili základ k vítězství. V tomto úseku si pomohli čtyřmi trojkami v pořadí Dickerson, Vyoral a dvakrát Pekárek. Hosté jen nevěřícně kroutili hlavou. Pardubice už jim nedaly čichnout a sportovní hala na Dašické málem spadla. Východočeši ovládli poslední čtvrtinu 23:11!

Při závěrečném podávání rukou došlo ke konfliktu a nechybělo mnoho, aby nepřerostl bitku. Jestli hráči zchladí hlavy se uvidí v pátém střetnutí, které je na programu v úterý od 18 hodin v Děčíně.

Ohlasy po utkání

Dino Repeša (trenér domácích):

"Nejdříve bych rád poděkoval všem fanouškům. Znovu byla plná hala a fanoušci ukázali, jak jsou pro nás důležití. Doufám, že stejné to bude i v zápase číslo 6. Gratuluji i hráčům, protože jsme se dostali z -15 bodů v polovině třetí čtvrtiny. Pořád jsme věřili, že se můžeme vrátit zpátky do zápasu i proti takto velmi kvalitnímu týmu. Na konci rozhodla klíčová šňůra 14:0, po níž jsme vedli 77:71. V tom momentě se zápas zlomil."



DeMarco Dickerson (hráč domácích):

"Jsme moc rádi za výhru. Měli jsme dnes pomalejší start, ale tak to bývá ve druhých zápasech ve dvou dnech. Naštěstí ve druhém poločase jsme hráli s potřebnou energií, s níž hrál Děčín v první půli, vyrovnali jsme se mu v tvrdosti a agresivitě. Děčín je velmi dobrý tým, což samozřejmě víme, ale v závěru to bylo o tom, kdo vítězství ubojuje. To samé bude určitě platit i v dalším utkání číslo 5."



Tomáš Grepl (trenér hostů):

"Prohráli jsme těžký zápas, a to je tak celé. … Prakticky celý zápas jsme vedli a prohráli jsme ho víceméně našimi trestnými hody, kdy jsme nedokázali ve druhém poločase, když už ten faul byl jednou odpískaný, je proměnit. To nás stálo ztrátu náskoku. Je to 2-2, máme tady zápas 5 a v úterý se hraje v Děčíně."

Matěj Svoboda (hráč hostů):

"Těžko se to hodnotí, jsou ve mně emoce. Zápas jsme si prohráli sami špatnou druhou půlí. Poslední čtvrtinu jsme prohráli o 12 bodů, úplně jsme odešli. Vedení jsme zkrátka měli udržet, je to chyba, ale nedá se nic dělat. Neznamená to vůbec nic, série je 0-0, vracíme se zpátky do Děčína a ještě se podíváme sem. Teď, po porážce, jsme samozřejmě smutní, ale nehroutíme se z toho."