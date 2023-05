Série bere dech a šestý zápas i srdce. Pardubičtí basketbalisté se už už loučili ze semifinále. Dvě minuty před koncem prohrávali nejvyšším rozdílem v utkání. Po úchvatné koncovce ale předvedli ještě úchvatnější prodloužení. Vynutili si tak sedmý rozhodující duel, který je na programu v neděli od 18 hodin v Děčíně.

Pardubičtí basketbalisté vyválčili s Válečníky sedmý zápas. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – semifinále: 6. zápas

BK KVIS Pardubice – BK Armex Děčín 81:78 po prodloužení (13:13, 33:31, 54:50, 71:71).

Body: Dickerson 23, Čolak 11, Vyoral, 10, Švrdlík 10, Neal 8, Šafarčík 8, Pekárek 5, Štěrba 5, Burda 1 – Svoboda 22, Walton 18, Kroutil 12, Pomikálek 10, Mach 8, Jansa 3, Josipovič 2, Macháč 2, Bruner 1. Rozhodčí: Vyklický, Blahout, Linhart. Fauly: 23:28. Pět chyb: Walton (D). Trestné hody: 31/14 – 23/13. Trojky: 7:7. Doskoky: 48:46. Diváci: 1450 (vyprodáno)

Stav série: 3:3.

Pardubičtí museli oželet neúčast Rikiće, který v soubojích pod košem na obrané polovině citelně chyběl. První poločas nabídl neskutečnou bitvu. Oba týmy se hlídaly jako oko v hlavě. V úvodním kvartálu Beksa vedla maximálně o o dva body, Děčín dokonce jen o jeden. Prim hrály obrany, ovšem dílo jim ulehčovali nepřesní střelci. Domácí čtyřikrát za sebou využili pouze jeden trestný hod, Válečníci zase netrefili jedinou trojku. Stav 13:13 připomínal žákovské soutěže.

Druhá čtvrtina se odvíjela podobně. V duchu střídání plusu a minusu na obou stranách. Znovu byla většinu času v kladných číslech Beksa. Prvním košem, se poprvé dostala do tříbodového vedení. Rovněž hosté zvýšili své rekordní číslo na dva. Bitva s velkým B. Česká nejvyšší soutěž už dlouho nepamatuje utkání s takovými nepatrnými rozdíly.

Prvním košem po změně stran se dostali do vedení Severočeši a na rozdíl od prvního poločasu byli v černých číslech častěji než protivník. Na začátku druhé pětiminutovky třetího období dokonce pláchli soupeři na čtyři body. V tu chvíli ale řekl dost Dickerson. Nastartoval své turbo a díky jeho sedmi bodům z devíti ve stíhacím úseku si naopak Východočeši vypracovali čtyřbodový náskok. Ten jim vydržel i před startem závěrečné čtvrtiny. A ta nabídla infarktové drama. Děčín si postupně vytvořil pětibodový odstup, který dvě minuty před koncem narostl na sedm. Beksa se však vypnula k obrovskému náporu. Za minutu a čtvrt stačila srovnat skóre na 71:71. Ve zbývajících vteřinách základní hrací doby se už skóre nepohnulo, a tak následoval prodloužený stav. Do něj už nemohl pro pět faulu nastoupit Walton. Při absenci potrestaného Nicholse jeden ze dvou klíčových hráčů Děčína.

V prodloužení domácí dlouho tahali za delší konec. Za tři minuty se prodrali k vedení 80:74. Jenže pak jim při trestných hodech ztěžkla ruka. Pět jich zahodili, ale Válečníci se na více než dvoubodovou vzdálenost nepřiblížili. Po závěrečném klaksonu vybuchla po strop našlapaná hala na Dašické gejzírem nadšení.

Dino Repeša (trenér domácích):

"Dá se říct, že to bylo podobné utkání jako první zápas série v Děčíně, který také došel do prodloužení. Dnes soupeř vedl na konci základní hrací doby o 7 bodů, ale utkání se rozhodlo až v prodloužení. Museli jsme hrát bez Roberta Rikiće, ale měli jsme 48 doskoků, z toho 18 útočných. Tým bojoval, dal do toho 100%. Rád bych také poděkoval všem fanouškům, kteří opět vyprodali naši domácí halu: tahle výhra je pro ně! Teď jsme jeden zápas od finále Kooperativa NBL."

DeMarco Dickerson (hráč domácích):

"Tento zápas byl velmi těžký. Bylo znát, že oba týmy chtějí opravdu hodně vyhrát. Utkání bylo velice fyzické a agresivní. Vše se rozhodlo až v prodloužení a právě v něm jsme předváděli takovou hru, jakou jsme chtěli předvádět celou dobu. Pevně věřím, že si z dnešního úspěšného zápasu přeneseme energii i do rozhodujícího sedmého utkání."



Tomáš Jansa (hráč hostů):

"Zápas se mi hodnotí hrozně těžko, protože jsme byli fakt krůček od toho, abychom už postoupili do finále. Na náš tým jsem ale pyšný, protože jsme ukázali charakter. Přijeli jsme sem pro vítězství, ale soupeř bohužel na konci trefil pár těžkých střel, my jsme je naopak neproměnili. Pořád ale věřím, že to v neděli doma urveme a půjdeme si pro to, co chceme, a to je finále."



Jakub Důra (manažer hostů):

"Myslím si, že to byl play-off zápas, jaký by měl být. Měl náboj, byla tady moc hezká atmosféra. Na palubovce to byl boj o každý centimetr, bylo vidět, že oba týmy jsou hodně nervózní. Z obou stran byla ve hře spousta minel, které, myslím, bychom v základní části neviděli. Domácí trochu se štěstím vyhráli a je tady Game 7, tedy to, co si velká část basketbalové veřejnosti přála, takže uvidíme v Děčíně."