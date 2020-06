Do osmičlenného pavouka se probojovali také ústecký Ladislav Pecka a děčínský Šimon Ježek. Ti se spolu teoreticky mohou utkat ve finále. Pecku čeká souboj s brněnským Kozinou, případně dál s vítězem duelu Sehnal (USK Praha)/Svoboda (Svitavy), Ježek jde na Farského (Brna), v případě postupu na vítěze zápasu Pumprla (Ostrava)/Švrdlík (Pardubice). Start je v Praze v 17.30, živě na www.TVcom.cz.

Kooperativa NBL 1on1 Challenge je další z unikátních individuálních basketbalových soutěží, které nahrazují předčasně ukončenou sezónu. Dvacet čtyři hráčů je rozděleno do dvou moravských a dvou českých skupin po šesti, kde sehrají zápasy každý s každým. Tři nejlepší z každé skupiny projdou do regionálního (Čechy/Morava) finále, z nějž postoupí vždy čtyři hráči do celostátního play-off. Hracími dny pro Čechy jsou čtvrtky v Praze na Folimance, Ostrava bude hostit v pondělky moravskou část soutěže. Play-off se odehraje 4. června v Praze.

V základních skupinách se hraje na pět bodů, případně na čtyřminutový časový limit. Regionální finále už se hraje na 5 minut, respektive 7 bodů, v play-off se hraje do devíti bodů, případně na šest minut. Finále a souboj o bronz už jsou omezeny pouze počtem devíti bodů.

Hráči se střídají v jednotlivých útocích, útočící hráč má vždy maximálně čtyři driblinky a maximálně pět sekund, do kdy musí jakýmkoliv způsobem (driblink, střelba) zahájit útok. Ve stejném omezení pak musí zakončit po posledním driblinku. Povolen je jeden útočný doskok. Trojka se počítá za dva body, střelba uvnitř vymezeného území za bod. Pokud dojde k faulu při střelbě, případně za více než čtyři fauly, hází faulovaný hráč jeden trestný hod za jeden bod. Je-li faulován při "trojce", má trestný hod hodnotu dvou bodů.

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem vždy v 17.30 portál TVcom.cz. Vítěz bere stotisícovou prémii, finalista 50 000 Kč, třetí místo je ohodnoceno 25 000 Kč.

Rozpis zápasů:

QF1: Šimon Ježek vs. Radek Farský

QF2: Radek Pumprla vs. Kamil Švrdlík

QF3: Jan Kozina vs. Ladislav Pecka

QF4: Ondřej Sehnal vs. Matěj Svoboda



SF1: Vítěz QF1 (Ježek/Farský) vs. Vítěz QF2 (Pumprla/Švrdlík)

SF2: Vítěz QF3 (Kozina/Pecka) vs. Vítěz QF4 (Sehnal/Svoboda)



O 3. místo: Pražený SF1 vs. Poražený SF2



Finále: Vítěz SF1 vs. Vítěz SF2