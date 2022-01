Základní část má asi to nejlepší rozuzlení, jaké jsme si mohli přát, souhlasíte? Dá se toto derby označit za zápas sezóny?

Nevím, zda se dá říct, že bychom si to takto úplně přáli, ale zápas sezóny to určitě je. Myslím, že letos žádný důležitější nebyl, ačkoliv byla celá řada důležitých utkání a výher, která oba týmy dostala až do této pozice.

Jaká je nálada v týmu? Necítíte tlak či nervozitu?

Už daleko dřív, ještě než bylo jasné, že půjde o všechno, jsem na klucích viděl, že chtějí Děčínu vrátit ty dvě letošní porážky. Tímto se to ale samozřejmě umocňuje. V týmu cítím pohodu, jsem až překvapený, jak zodpovědně a soustředěně k tomu všichni už nyní přistupují. Neřekl bych, že je na nás vyvíjený nějaký tlak nebo že máme strach či obavy.

Takže neprobíhala ani nějaká speciální příprava? Třeba pohovory s hráči, přeci jen hrajete o hodně…

Pohovory jsme měli po zápase v Hradci Králové před tím domácím trojzápasem. Zaprvé jsme si museli vyjasnit některé věci v obraně i v útoku, dále bylo potřeba si říct, jak důležité zápasy nás čekají. Padlo to na úrodnou půdu, porazili jsme Opavu, s Brnem jsme ve druhém poločase předvedli podle mého soudu nejlepší basketbal v této sezóně. Bohužel jsme zaspali úvod utkání, takže to nestačilo na výhru. I díky tomu jsem ale směrem k Děčínu optimistický. Věřím, že pokud předvedeme stejný výkon, jako s Opavou či po obrátce s Brnem, tak Děčín porazíme.

Do zápasu jdete v plné polní?

Chřipku má Matěj Wiesner, jinak bychom měli být kromě dlouhodobých marodů kompletní, tedy v devítičlenné rotaci.

Co od zápasu očekáváte?

Přijíždí k nám soupeř s asi nejlepší formou z celé ligy. To jen umocňuje fakt, že má ve svém středu nejlepšího hráče za měsíc prosinec Ondru Šišku, který Válečníky dotáhl tam, kde teď jsou. My ale také nejsme pod žádnou dekou, je potřeba si uvědomit, že nás de facto dělí jedna výhra od elitní pětky, ale vzhledem k vyrovnanosti soutěže také jedna porážka od pádu do skupiny A2.

Jaký bude klíč k úspěchu?

Důležitý bude vstup do utkání. V každém zápase s Děčínem s tím máme problém. Co se skóre týče, tak se třeba držíme, ale Děčín je vždy od první vteřiny nabuzenější, koncentrovanější, zatímco my herně ztrácíme. Při vší úctě k Děčínu si myslím, že kádr máme kvalitnější, navíc hrajeme doma, takže toho bychom měli využít. Musíme ale do zápasu vstoupit stejně jako oni.

Co kdyby se to nakonec nepovedlo? Postup do A1 byl jednou z letošních priorit, ještě nedávno jste to měli slušně rozjeté..

Jak už jsem řekl, tato část tabulky je tak vyrovnaná, že jedna výhra navíc nás mohla katapultovat s klidem směrem k elitní pětce, naopak jedna porážka nás může poslat mezi čtyři nejhorší celky. Určitě by to bylo obrovské zklamání pro všechny. Nebyla by to žádná krize, pořád by se hrálo o místa v předkole play-off, ale pád mezi týmy, které jsou od nás třeba osm výher, by bolel.