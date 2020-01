V sobotu se Válečníci střetnou v prestižním derby s rivalskou Slunetou (18.00). Hned v neděli se tuzemský basketbalový ansámbl přesune do Ústí, kde proběhne tradiční All Star Game (15.00). Mimochodem – oba trenéři severočeských klubů proti sobě budou stát i v Utkání hvězd. Tomáš Grepl totiž povede Mazáky a Antonín Pištěcký Mladé pušky.

Děčín si to rozdá s Ústím v letošní sezoně už počtvrté, a pokaždé slavily Pandy. V součtu s loňským ročníkem Ústí ovládlo šest ze sedmi derby o krále severu.

„Oba týmy se velice dobře znají a nemyslím si, že bychom byli schopni jeden druhého překvapit. Opět můžeme čekat boj o každý kousek hřiště. Zápas rozhodnou maličkosti,“ ví trenér Slunety Antonín Pištěcký.

Tři kola před koncem základní části je o složení nadstavbových skupin jasno. Oba sokové se tak potkají znovu i v elitní osmičce.

„Letos si fanoušci užívají více derbíček než obvykle a my jsme jenom rádi, protože hrát před zaplněnou halou je vždy super, ať už v Ústí nebo v Děčíně. My jsme v posledním zápase přestříleli Kolín, ale obrana nebyla ideální, takže si musíme dát obzvláště pozor na obranné polovině a pohlídat si doskok,“ přidal ústecký veterán Pavel Houška.

Děčínští chtějí v derby Ústí konečně setnout. „Všichni víme, o co hrajeme. Pro nás už je každý zápas důležitý a tento je ještě okořeněný tím, že máme Ústí co vracet. Zatím se všechny letošní zápasy přiklonily na jeho stranu, ale tentokrát to bude válka. Doufám, že nám k vítězství pomůže i plná hala,“ burcuje Tomáš Pomikálek.

Děčínský střelec si po válce, jak derby nazval, užije Utkání hvězd, ve kterém oblékne dres Mazáků, paradoxně společně s ústeckým protivníkem Pavlem Houškou.

Nedělní dostaveníčko nejlepších hráčů, kteří pobíhají po ligových palubovkách, v Ústí, kam se All Star Game vrací po roční odmlce, nabídne pořádnou show. Kromě exhibice Mazáků s Mladými puškami bude vyprodaná hala bouřit i při soutěži o nejlepší smeč, souboji jeden na jednoho nebo střílení trojek. Celou akci doprovodí vystoupení slovenského rapera Majka Spirita.

„Je to výjimečná událost. Jsme rádi, že takovou akci můžeme pořádat už potřetí. Bereme to jako prestiž,“ nechal se slyšet generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

Program nedělního Utkání hvězd v Ústí:

14:00 Otevření haly pro diváky

14:50 Vystoupení Majka Spirita

15:00 Zahájení ASG

1. čtvrtina:

15:30 Soutěž v trojkách

2. čtvrtina:

Vystoupení Majka Spirita

16:00 Turnaj 1 na 1

3. čtvrtina:

Vystoupení Majka Spirita

17:00 Soutěž o nejlepší smeč

4. čtvrtina:

17:45 Slavnostní vyhlášení