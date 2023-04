Pomalu ale jistě se blíží konec letošní basketbalové sezóny 2022-2023, která po pár letech konečně proběhla bez jakéhokoliv přerušení. Proto jsme společně se všemi trenéry oddílu basketbalu TJ Slovan Varnsdorf stručně zhodnotili stále ještě její průběh s výhledem na budoucnost klubu.

Basketbalový klub ve Varnsdorfu letos oslaví 75 let od svého vzniku. | Foto: archiv klubu

Jak již je u nás pravidlem několik let, i letošní sezóna v našem klubu začínala soustředěním v Jiřetíně pod Jedlovou. Tohoto kempu se pravidelně zúčastňuje až 70 našich hráčů, kteří tak v letě nastartují své působení v týmech. Příprava pak navazuje příměstským soustředěním ve Varnsdorfu, kterého se účastní spíše mladší hráči a hráčky. V druhé polovině srpna již všichni trénují většinou odděleně ve svých týmech a začínají se sehrávat se svými spoluhráči nejen na trénincích, ale i přípravných turnajích.

Pokud začneme těmi nejmladšími, po celý rok se konají náborové akce různého charakteru, kterými se snažíme přilákat děti k pohybu, a následně samozřejmě k basketbalu. Jednou z možností je minulý víkend proběhnuvší tzv. Minicup pro děti, které se pravidelně scházejí v tréninkových skupinách ve Varnsdorfu, Rumburku a Šluknově. Důvodem bylo podpořit soutěžemi a basketbalovým turnajem tyto volnočasové aktivity, z nichž se rekrutují hráči do oddílu do kategorie U10 a U11. Právě družstvo U11mix, tedy tým složený z chlapců i dívek ročníku 2012 a 2013, je nejmladším družstvem, které hraje soutěžní utkání, a to formou přípravných turnajů již organizovaných basketbalovou federací.

Druhé družstvo chlapců U11 je mixem varnsdorfských, ale především rumburských chlapců, kde je také vidět rozšiřující se základna. V této kategorii nám nezáleží na výsledcích, ale spíše na týmové sounáležitosti, zážitcích, a tím motivaci hrát a trénovat dál. V tomto věku je důležitý přístup rodičů, kteří, pokud jsou aktivní a stanou se podporou svým dětem, doplní potřebný trojúhelník pro rozvoj dětí a klubu, a pak tedy všechno funguje, jak má. Některé týmy starších dětí jsou toho důkazem.

Zajímavým a dosti početným týmem je také chlapecké družstvo U12, které letos stihlo odehrát už na dvacet utkání, a s vyrovnanou bilancí si v oblastním přeboru drží střed tabulky. Tvoří je kluci ročníku 2011 a 2012, kteří zčásti hrají druhým rokem, a zčásti k basketbalu přičichli teprve nedávno.

Výborně rozehranou sezónu mají kluci U13, kteří nyní bojují ve finálové skupině své soutěže. Přestože májí ve svém kádru několik starších hráčů narozených v roce 2009, a ti startovali na tzv. výjimku, byl družstvu umožněn postup ze skupiny, a díky výkonnosti tedy start v širším finále oblastního přeboru.

Ve stejné kategorii startují i dívky U13, které mají v letošní sezóně sice několik nových hráček, ale na druhou stranu také dost výjimek, a v tabulce soutěže drží druhé místo. Věříme, že i tento tým zůstane pohromadě, protože je čeká posun do starších kategorií, a rádi bychom uvítali rozšíření o další hráčky.

FOTO, VIDEO: Derby ukázalo dva rozdílné světy. Děčín nedal Slunetě čuchnout

Jako nejstarší mládežnické týmy máme letos kategorii U17, kde máme jak dívky, tak chlapce. Dívky si nyní drží čtvrtou příčku tabulky, což je na rozdíl od loňské sezóny posun směrem nahoru, a to díky velké snaze, bojovnosti a nasazení v celém průběhu sezóny. Podobně na tom jsou chlapci, které počátkem dubna už čeká poslední utkání sezóny, v němž budou bojovat o celkově konečné páté místo, které by bylo také určitým posunem v umístění od minulé sezóny.

Rádi bychom zmínili, že v počátku roku 2023 máme v našich řadách již bezmála 160 hráčů a hráček, což je na malý sportovní klub úctyhodné číslo, a jsme tím pádem největším a díky svému úsilí nejvýznamnějším oddílem místní TJ. Nic z toho by ale nebylo, nebýt našich trenérů, kteří ve svém volném čase a s láskou k tomuto sportu věnují svou energii a čas všem našim svěřencům. Stejně tak si vážíme rodičů, kteří chtějí pomáhat, ať už na trénincích, nebo třeba s dopravou na utkání, a tam, kde jsou rodiče opravdu aktivní a poznají, jak to u nás v organizaci funguje, pak jejich děti pak ve svých družstvech mívají děti zcela jiný přístup i k povinnostem, které od nich vyžadujeme.

Velmi si také vážíme spolupráce s partnerskými kluby, především BK Děčín, který dává hojně příležitost našim talentovaným hráčům i hráčkám zahrát si kvalitnější soutěže, než které nyní hrajeme u nás.

Co se týče blízké budoucnosti, tři týmy (dívky U13, chlapci U13 a U17) se zúčastní Easter Cupu v Praze, kde si mohou porovnat síly na mezinárodním turnaji s dalšími týmy své kategorie. Několik dalších týmů se pak bude aktivně připravovat na kvalifikaci o celostátní ligu formou turnajů, o kterých budeme blíže informovat.

A na jaké basketbalové akce se letos můžete těšit u nás? Určitě to bude tradiční Letní streetbalová liga Šluknovska, která pravidelně probíhá v průběhu léta, letos navíc náš basketbalový oddíl slaví 75. let od založení, takže nás zcela jistě čeká i oslava tohoto jubilea.

Za TJ Slovan Varnsdorf: Zdeněk Strolený a Vojtěch Lehroch