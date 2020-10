Je to zvláštní sezona… Děčínští basketbalisté řeší problémy. Vedle rozpočtu a složení kádru teď musí zvládnout i návrat po koronavirové karanténě.

Válečníci v úvodu sezony odehráli v lize jen dva zápasy (1/1), nyní je čeká těžká série v rytmu sobota – středa – sobota, dohrávky a série čtyř domácích zápasů. Ten první dnes s Ostravou (od 18.00).

„Najednou přišla pauza a můžeme jen odhadovat, jak se to podepíše na týmu. S tímhle žádnou zkušenost nemáme a uvidíme, co se teď bude dít,“ uvedl Lukáš Houser, manažer BK Armex Děčín.

Věří, že rychlý sled zápasů by mohl Válečníky do tempa rychle dostat. „Je pro nás velká škoda, že nyní odehrajeme během čtrnácti dnů sérii čtyř domácích zápasů bez diváků. Takže přijdeme o podporu našich fanoušků. To by se v případě, že bychom nebyli v karanténě, proti Brnu a pak také Opavě nestalo.“

Děčín dál řeší i finance. „Valná většina našich partnerů pokračuje dál. Nějaké příjmy vypadly, nějaké nové naopak přibyly,“ uvedl pro klubový web Houser a dodal: „Bohužel ale stále nevíme, jestli budeme moci počítat s podporou města, a pokud ano, tak v jaké výši. To je problém! Dovolím si tvrdit, že bez podpory svých měst by 90 % klubů NBL nebylo konkurenceschopných.“

Dál se čeká na posily. Kádr by potřeboval vyztužit dvěma hráči – na pozici pivota a bodujícího hráče. Soupisku tak zatím rozšířili pouze dva mladí hráči Karel Vlasák a Nestor Boyko.

GREPL: MUSÍME SE RYCHLE DOSTAT DO TEMPA



Čtyři kola museli vynechat, dnes se na scénu Národní basketbalové ligy děčínští Válečníci vracejí. Od 18.00 je v „Maroldovce“ čeká zápas s Ostravou, která naopak odehrála všech šest zápasů s bilancí 3/3. Tým táhne Petr Bohačík, který dává 15,8 bodu na utkání a doskakuje téměř 14 míčů.

„Ostrava dokázala po velmi dobrých výkonech porazit USK Praha, Svitavy a Olomoucko. Pro nás to bude první zápas po třítýdenní pauze a čím dřív se dostaneme do tempa zápasů, tím budeme mít větší šanci uspět,“ uvedl děčínský trenér Tomáš Grepl.

„Budeme se muset vypořádat s výškovou převahou soupeře, porvat se na doskoku a hlavně se rychle adaptovat na herní tempo po dlouhé pauze,“ hledal recept na úspěch děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.