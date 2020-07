Jedenatřicetiletý rodák z Texasu patří k osobnostem ligy. Výborný smečař, skvělé individuální schopnosti, zabiják, jenž dokáže v posledních vteřinách trefovat těžké střely a rozhodovat zápasy. Tak se dá charakterizovat 190 cm vysoký borec, jenž načne v České republice už sedmou sezónu. Rok zářil v Jindřichově Hradci, odkud si ho ihned vytáhly Pardubice. Po čtyřech letech na východě Čech zamířil do Děčína, kde si ho fanoušci zamilovali. Dva roky je bavil svými kousky, nyní po něm sáhl největší rival.

"Pro nás to je obří posila. Je to jedna z osobností ligy, šoumen, jenž dotáhl Děčín do finále," neskrýval nadšení ani generální manažer ústeckého klubu Tomáš Hrubý. Ten už má podepsané další skvělé křidlo, Spencera Svejcara, na perimetru tak Ústí velice silné. "Samozřejmě jsme to konzultovali s trenérem i s hráči. Lamb bude vyšší křídlo, tedy spíše pozice číslo tři, Spencer bude hrát klasicky pozici dva. Na hřišti spolu stráví hodně času," nebojí se Hrubý faktu, že obě opory potřebují velkou minutáž. "Není to typická trojka, ale poradíme si. Zvýší naší sílu z perimetru, výborná posila," culil se Pištěcký.

KVALITA JEŠTĚ VZROSTE

Kromě Svejcara má Ústí i další výborné hráče, fanoušci se tak mají na co těšit. "Už teď máme dobrý tým, a v momentě, kdy se k Peckovi, Šotnarovi či Svejcarovi přidá další takové jméno, rostou i naše cíle. Šesté místo už pro nás musí být absolutním minimem," předeslal šéf klubu. "Je to kvalitní a především koncový hráč, tahoun. Umí těžké střely v posledních vteřinách, které rozhodují zápasy," popsal novou akvizici Hrubý. Autrey zaznamenával v loňské sezóně téměř 14 bodů, 6 doskoků a 3 asistence na zápas, na palubovce dostával bezmála třicetiminutový prostor.

"Sám Autrey měl zájem u nás hrát, na naší ligu je to velice zkušený hráč. Loni jsme byli hodně silní pod košem, letos bude naše síla na perimetru. I na pozici pivota ale chceme přivést kvalitu, která nahradí Pavla Houšku s Ljubomirem Čamparou, ač to nebude jednoduché," uzavřel Pištěcký.

"Jsem zpět! Díky Bohu především a také celé organizaci SLUNETA Ústí," napsal silně věřící basketbalista krátce po podpisu smlouvy na svůj Facebook. "Díky za všechnu lásku, kterou projevujete, a vítáte mě na palubě. Vše, co mohu říct, je: Bude to hustý!" dodal.

FANOUŠCI VE VARU

Přestup oblíbence fanoušků Děčína a jednoho z nejlepších hráčů Válečníků v uplynulých dvou sezónách nenechal pochopitelně chladné ani fanoušky. "Tak! Do kotle severočeského derby bylo právě nasypáno extra pálivé koření. Ne snad, že by ho tam doteď bylo málo," nechal se slyšet v diskuzi uživatel s přezdívkou CrunchTime. Naopak ústečtí diváci si libují a na novou posilu se těší.

Derby o krále severu tak získá další náboj. To první je na programu 17. října v Děčíně. Necelý týden po Autreyho narozeninách. Jaký dárek mu asi připraví místní obecenstvo?

Lamb Autrey:

Datum narození: 11.10.1989

Místo narození: Schertz, Texas

Výška: 191 cm

Váha: 84 kg

Kariéra v ČR: Jindřichův Hradec (2014/2015), Pardubice (2015-2018), Děčín (2018-2020)

Poslední sezóna (průměr na zápas):

29,6 min, 13,9 bodů, 6 doskoků, 2,9 asistencí