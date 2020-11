Národní basketbalovou ligu čeká extra sváteční zápas. V pondělí se hraje první ostře sledované severočeské derby, souboj rivalů o krále regionu. Děčín přivítá v hale v Maroldově ulici od 18.00 ústeckou Slunetu. Třebaže se bude kvůli pandemické situaci bez diváků, nic to na prestiži a důležitosti střetnutí nemění.

Nejvíce sledovaným borcem bude americká hvězda Lamb Autrey, bývalá děčínská opora, která zamířila v létě do kádru největšího soka. Oba soupeři nastoupí v plné síle, tedy až na absenci zraněného děčínského pivota Roberta Landy, kterého dál trápí achilovka.

„Lamb ukázal v dosavadním průběhu sezóny svoje nesporné kvality. Zápas rozhodnou obrany a obranný doskok,“ řekl Tomáš Grepl, trenér BK Armex Děčín, jenž čeká těžký zápas s kvalitním protivníkem.

„Sestavou bohužel může zamíchat dost významně testování hráčů, obzvlášť v našem případě,“ zmínil další specifikum derby ústecký trenér Antonín Pištěcký.

„Při restartu ligy musíme hned v prvním týdnu tři zápasy v šesti dnech. Jako první nás v pondělí čeká cesta do Děčína, následně ve čtvrtek přivítáme Brno a v sobotu Svitavy. Hodně mluvit o samotném utkání v Děčíně nemá cenu. Čeká nás spousta neznámých. „Derby“ v Děčíně bez diváků bude samo o sobě zajímavé – smutné,“ uvedl trenér Slunety.

„Zápasu se nemůžeme dočkat, pauza byla dlouhá. Bohužel to bude bez diváků, ale určitě jsme rádi, že můžeme konečně alespoň hrát. Děčín už má za sebou první utkání v Pardubicích, které prohrál, takže si to určitě budou chtít vynahradit na domácí palubovce. My se budeme muset vyrovnat s precizní a tvrdou obranou Válečníků, abychom mohli pomýšlet na úspěch,“ uvedl americký šikula v ústeckých službách Spencer Svejcar.

„Ústí se opírá o své zahraniční hráče. Pokud ale budeme hrát agresivně a rychle v útoku, můžeme uspět,“ přidal z tábora děčínských Válečníků pivot David Žikla.

Otázkou je, kdo se po pauze dostane rychleji do formy. Oba týmy si prošly před přerušením soutěže koronavirem a musely do karantény. Ústečtí poslední zápas se Sokoly odehráli 27. září. Válečníci mohou mít výhodu, protože už v pátek sehráli první utkání po karanténě, prohráli v Pardubicích 75:87. To byla třetí porážka ze čtyř zápasů. Sluneta má pozitivní bilanci tři výhry, dvě prohry.

„Právě návrat do zápasového režimu po sedmi týdnech bude dalším velkým otazníkem. Nicméně bych byl nerad, aby toto vyznělo jako naříkání. Naopak, je to výzva, kterou přijímáme. Jisté nepřesnosti v kombinacích, spolupráci a při střelbě se dají pochopit. Bojovnost, komunikace a touha po vítězství však chybět nesmí. Zpět na palubovky se těšíme a jsme rádi, že prostřednictvím kamer můžeme opět začít doručovat fanouškům emoce,“ dodal Pištěcký.