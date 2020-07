Zatímco parta šestnácti vyvolených Válečníků od středy tvrdě dře, ústečtí borci si ještě užívají volna, trenér je na dovolené a sraz naplánoval až na pondělí. Národní basketbalová liga začne nezvykle brzy už 12. září, přesto se zahraniční akvizice Slunety připojí až v polovině srpna. A diametrálně odlišná je i personální situace. Děčín shání peníze, proto na spasitele ze zahraničí čeká, Ústí nad Labem má naopak vyšperkovanou soupisku kompletní a kuje velké plány.

„Letos to není sranda. Musíme se přizpůsobit řadě nových věcí, aktuálně sondujeme situaci ohledně příletu Američanů. Musím říct, že situace není růžová. Mají se splnit nějaké podmínky a my děláme vše, abychom byli pohromadě včas. Řešíme testy, karantény, situaci teď mapujeme,“ uvedl generální manažer ústeckého klubu Tomáš Hrubý.

„Situace je specifická, ale budou jí řešit všechny ligové kluby. My až v momentě, kdy se nás bude týkat,“ přidal generální manažer Lukáš Houser z děčínského tábora.

„Chystá se mimořádné setkání s vedením soutěže, měl by snad být nějaký manuál pro společný postup. Myslím, že je ve hře i pomoc ze strany ministerstva zahraničí a případná výjimka pro přílet profesionálních sportovců,“ doplnil Hrubý s tím, že otazníků je momentálně stále opravdu dost.

Sluneta je příklad mužstva, které bude na legionáře spoléhat. Její fanoušci se mohou těšit na hvězdu domácí nejvyšší soutěže Lamba Autreyho, kterého Pandy zlákaly právě z Děčína, smlouvu prodloužil miláček publika křídelník Spencer Svejcar a na rozehrávku přichází další americký šikula nováček D. J. Hanes. Kádr zkompletoval vysoký srbský centr Stefan Sajin, jenž přišel nahradit Pavla Houšku a Ljubomira Čamparu.

„Sedmadvacetiletý Srb přichází z celku Mladost Admiral Zemun, má pořádně ostré lokty a věříme, že nám pod košem pomůže,“ uvedl na adresu 206 cm vysokého pivota Hrubý a jedním dechem dodal: „Udržením Svejcara a angažováním Autreyho jsme dali jasný signál, že naše cíle budou v nové sezoně vysoké. Vzhledem k složení mužstva ani jiné být nemohou.“

„My jsme v kontaktu s vytipovanými zahraničními hráči, kteří by nás mohli okamžitě posílit, neustále. Samozřejmě za předpokladu, že to finanční a také celosvětová situace dovolí,“ uvedl Houser. Jeho tým by zřejmě prvotně cílil na pivoty, neboť momentálně je k dispozici pouze kvarteto Pavel Grunt, David Žikla, Jakub Skalička a Martin Mach. Klub shání po zaneprázdněném a končícím Jakubu Houškovi i asistenta kouče.

Ústečtí budou patřit k těm, kteří zahájí společnou herní přípravu mezi posledními. „Šest týdnů stačí, měsíc budeme kompletní. Covid a pozdní začátek německé bundesligy nám komplikuje play list utkání, ale určitě se poměříme například s Děčínem, Kolínem nebo Jindřichovým Hradcem, další střetnutí dojednává trenér,“ dodal manažer Hrubý.