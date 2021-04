Důvod? Na cestě z Děčína do Hradce narazili Válečníci na nehodu cisterny. Ačkoliv se start zápasu mohl posunout až na devátou hodinu večerní, děčínský klub to nestihl. Po rychlé domluvě se utkání bude hrát ve středu 31. března od 19 hodin.

„Určitě jsme včera všichni netrpělivě čekali na večerní zápas, takže si to dneska můžeme všichni hezky zopakovat. Z „výletu jsme se včera vrátili pozdě v noci, který ještě nikdo z nás nezažil a asi nám na vždycky zůstane v paměti. Po rychlé domluvě s Hradcem Králové se utkání přeložilo o den později. Fanoušci ho budou moci sledovat v přímém přenosu na TVCOM.CZ. Držíme si palce, ať to tentokrát proběhne vše v pohodě. Včera to nebylo nic moc,“ uvedl klub BK ARMEX Děčín na svém facebooku.