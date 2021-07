Výbor České basketbalové federace přidělil na základě doporučení komise vrcholového basketbalu Válečníkům status Sportovní centrum mládeže – SCM. Jednou z podmínek přidělení SCM je i obsazení pozice hlavního trenéra. Na tento post proto přichází bývalý hráč děčínského klubu a ve svých 37 letech už i zkušený trenér Antonín Pištěcký, který naposledy vedl ústeckou Slunetu v KNBL. Ten bude v náplni své práce trenérem juniorské kategorie U19 a bude mít na starost rozvoj mládežnického talentu.

Můj příchod do Děčína na pozici hlavního trenéra SCM se zrodil velmi rychle. A to z několika důvodů. Prvním je rodina. V srpnu čekáme narození druhého prcka a já mohu být denně tátou. Pak jde o znalost prostředí. V Děčíně jsem jako hráč strávil čtyři roky a vím, do čeho jdu. Stejné je to i ze strany děčínských. V poslední řadě jde o basketbal. Během krátké schůze s manažerem klubu Lukášem Houserem a hlavním trenérem Robertem Landou jsme si přesně řekli, co ode mne klub očekává a zároveň jaké já mám představy. Na všem jsme se bez problémů domluvili. Chtěl bych tímto poděkovat za projevenou důvěru ze strany klubu. Věřím, že se mi podaří naplnit plány klubu pro nadcházející sezónu a naše spolupráce bude pokračovat i v dalších sezónách,“ nechal se slyšet Antonín Pištěcký.

Pro děčínský basketbal to znamená splnění dalšího kroku, který si ve své dlouhodobé koncepci vytyčil. SCM zahrnuje chlapeckou dorosteneckou složku od patnácti do devatenácti let. Dosud byl Děčín „jen“ SpS (Sportovní středisko), které zahrnuje péči o žákovské a minižákovské kategorie a k jeho dosažení je nutné naplnit stanovený počet sportujících dětí do patnácti let. Je potřeba také obsadit určené kategorie vlastními týmy. Nyní jsou tedy v Děčíně obě úrovně v Systému talentované mládeže (STM), což přinesla soustavná usilovná práce trenérů, vedení a celého klubu.

„Rád bych přivítal Děčín v pyramidě STM jako nové Sportovní centrum mládeže. Válečníci jsou známí a úspěšní především na mužské scéně, nicméně tento krok vnímám jako přirozený výsledek dlouhodobé práce při budování široké členské základny, jehož cílem je posunout klubový mládežnický program dál. BK Děčín se pro CZ BASKETBALL stává novým strategickým partnerem v severočeské oblasti při výchově talentované mládeže a těšíme se na vzájemnou spolupráci,“ prozradil Jiří Welsch, předseda komise vrcholového basketbalu chlapců, bývalý reprezentant a úspěšný hráč se zkušenostmi z NBA.

Aby nebylo dobrých zpráv málo, povedlo se děčínskému vedení splnit jeden z dalších nastolených cílů klubu. Ačkoliv kvůli pandemii nebylo poslední dvě sezony možné postoupit sportovní cestou, tou administrativní se podařilo získat právo na účast ve druhé lize mužů. Ta má pomoci především mladým odchovancům našeho klubu co nejkvalitněji překlenout rozdíl mezi dorosteneckým a mužským basketbalem. Hlavním trenérem a mentorem tohoto procesu se ve zmíněné pozici stává Antonín Pištěcký.

„Zhruba před deseti lety jsme se rozhodli vybudovat mládežnickou základnu, hodnou basketbalové tradice v Děčíně. V té době se osm amatérských trenérů staralo o přibližně sto mladých baskeťáků v osmi týmech. Od té doby jsme ušli ohromný kus cesty a dnes se o téměř pět set hráčů a hráček stará okolo třiceti trenérů, z toho pět profesionálně. Dalším logickým krokem bylo pro nás pracovat v kvantitě lépe i s kvalitou. S tím by nám mělo výrazně pomoci přidělení Sportovního centra mládeže, protože k němu jsou vázány i další podmínky a povinnosti. Jednou z nich je i trenér a já jsem moc rád, že se jím stal Tonda Pištěcký. Moc si vážíme rozhodnutí Výboru ČBF přidělit SCM právě do Děčína. My jsme ale tomuto rozhodnutí šli naproti dlouhodobým úsilím a prací, proto jsem přesvědčen, že právě Děčín je pro SCM tou správnou destinací a jsme na plnění s ním spojených povinností připraveni,“ zdůraznil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.