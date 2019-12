„Hradec Králové je další z řady velmi silných týmů na útočné polovině. Drtivou většinu bodů mají ve své režii čtyři zahraniční hráči plus Peterka a Pekárek. Všichni tito hráči jsou nebezpeční i za hranicí tříbodového oblouku. Chceme-li potvrdit roli favorita, pak musí být koncentrace všech hráčů upřena především na tvrdou a agresivní práci v obraně,“ řekl ústecký trenér Antonín Pištěcký, jehož tým by měl před svým publikem, hraje se v neděli od 18.00, složit reparát po propadáku 61:104 v Prostějově.

„Musíme se rychle oklepat z výkonu s Olomouckem, takhle prostě nemůžeme hrát. Rozhodující faktor bude naše obrana, pokud udržíme hosty na nízkém skóre, vyhrajeme,“ uvedl ústecký rozehrávač Michal Šotnar.

To před děčínskými Válečníky, kteří v minulém kole smetli po sérii čtyř porážek v NBL Kolín 106:72, je mnohem větší výzva. Jedou do Opavy, druhý tým tabulky má bilanci 12 výher a 1 porážka.. „Opava hraje momentálně vynikající basketbal. Hrají výborně jako tým. Spoléhá na rychlý protiútok a trojkovou střelbu. Opavští hráči jsou ve velké herní a vysledkové pohodě a my se pokusíme být jim co možná nejtěžším soupeřem,“ slíbil Tomáš Grepl, trenér BK Armex Děčín.

První vzájemný zápas sezony vyhrál na severu Čech slezský celek 87:63. „Opava je samozřejmě skvělý tým, který letos dosud prohrál pouze s Nymburkem. Hrají velmi dobře, umí spolupracovat, jsou výborní útočně, kde je mnoho hrozeb – jsou tam střelci i playmakeři, obranně jsou také dobří. My musíme být soustředění, vložit do zápasu hodně energie a zabojovat tam o výhru,“ nastínil na klubovém webu záměr děčínský pivot Klinton Carlson.

Utkání Opava - Děčín startuje v sobotu 14. prosince od 18 hodin.