Svěřenci Tomáše Grepla nabrali v prvním utkání na palubovce Kolína šestnáctibodové manko. Soubor Miroslava Sodomy jim navíc v lize uštědřil debakl 105:75, navíc na děčínské půdě. Severočeši jim tak mají co vracet.

„Do odvety jdeme s tím, abychom Kolín potrápili ještě víc, než v posledním zápase. Minule se nám povedlo ubránit Číže a v této obraně chceme pokračovat. Velké problémy nám budou dělat Wallace se Skinnerem, kteří hrají ve výborné formě,“ má jasno děčínský trenér Tomáš Grepl.

Do utkání by už možná mohla zasáhnout nová posila Děčína, srbský pivot Nikola Šćekić, který přichází z makedonského celku KK CRN Dream Struga a se svými 216 cm a 110 kg by měl výrazně pomoci Válečníkům v soubojích pod oběma koši.

Je jasné, že pro Děčín je důležitější konec základní části Kooperativa NBL a následná nadstavba. Rozhodně ale nemůže k pohárovému duelu přistoupit lehkovážně. „Určitě se budeme více soustředit na ligu. Na druhou stranu jsme s Kolínem dvakrát v sezóně prohráli. Vše je specifické tím, že s Kolínem hrajeme poslední zápas v rámci základní části. Pro nás je důležité ukázat, že máme na to Kolín porazit. Ať už ve středu vyhrajeme o sedmnáct, deset, nebo pět bodů,“ zdůraznil Tomáš Pomikálek, křídelník BK ARMEX Děčín.

„Do zápasu vstoupíme se šestnácti bodovým mankem, ale uděláme vše pro to, abychom vyhráli a zároveň postoupili na Final 8. Musíme opět odvést dobrou práci na kolínském lídrovi Čížovi a k tomu zastavit americké duo Skinner a Wallace. Důležitý bude obranný doskok, se kterým jsme měli v Kolíně problémy,“ uzavřel vše Lukáš Bobek, děčínský rozehrávač.