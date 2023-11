/FOTOGALERIE/ Skvělá práce! Opavští basketbalisté ukončili pětizápasovou sérii bez vítězství. V repríze loňského finále porazili děčínské Válečníky 116:91. Přes tisícovka diváků viděla pohledné akce a taky double double Šimona Puršla.

Opava porazila Děčín | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Čekala třaskavá bitva. Hostující kouč Tomáš Grepl už v první čtvrtině dostal technickou chybu, ve druhé desetiminutovce po dvou technických dohrál Walton. Opavští sice v úvodu chvilku prohrávali, následně ale ovládli dění na palubovce, a to i přesto, že jim nešly podle představ trestné hody. Jan Švandrlík opět předvedl trojkové představení, když se trefil z dálky hned pětkrát. Šimon Puršl zaznamenal double double za jednadvacet bodů a jedenáct doskoků. Skvělý zápas odehrál také po delší době slovenský pivot Jakub Mokráň.

„Soupeř přijel bez kapitána Pomikálka, brzy mu vypadl Walton i proto jsem čekal, že nám to půjde lépe. Musíme být ale trpěliví,“ ohlížel se za utkáním opavský trenér Petr Czudek. „Těší mě individuální výkony kluků. Honza Švandrlík navázal na střelecký výkon z poháru. Zvedl se Kuba Mokrá, dobré věci měl Kikin Kavan,“ hledal pozitiva šéf opavské lavičky a vzápětí dodal: „Musíme se ale vyvarovat individuálních chyb a obraně a útoku. Taky mě mrzí naše trestné hody. To je dárek, který musíme vzít.“

I když se zápas hrál až ve 20 hodin a za asistence televizních kamer, dorazila do haly početná divácká návštěva. „Lidí byli fantastičtí. Opět přišli ve velkém počtu, a to mě motivuje. My jsme předvedli pěkné akce, vyhráli jsme, takže věřím, že domů odcházeli spokojeni,“ uzavřel Petr Czudek.

BK Opava – Armex Děčín 116:91 (28:21, 53:40, 88:68)

Body: Mokráň 23, Puršl 21, Švandrlík 18, Farský 13, Šiřina 12, Pecháček 8, Slavík 7, Kavan 6, Jurečka 6, Gniadek 2 – Svoboda 21, Carter 18, Šturanović 14, Kroutil 12, Slowiak 7, Macháč 7, Walton 6, Bobek 3, Mach 3. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Kapaňa. TH: 21/35:20/27. Trojky: 15:7. Doskoky: 48:33. Fauly: 25:27. Diváci: 1320.