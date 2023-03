Formu načasovali v ten pravý čas. V ten pohárový. Děčínští basketbalisté předvedli v pražské hale Královka dva skvělé zápasy, které je poprvé v historii dovedli k zisku české pohárové trofeje.

Radost děčínských basketbalistů na konci pohárového finále proti Brnu. | Video: BK ARMEX Děčín

V semifinále přejeli Kolín 88:65, ve finále pak dokázaly zastavit útočné choutky silného Brna. Po zasloužené výhře 87:74 přepsali klubovou historii.

„Být jako trenér u první velkého trofeje Děčína je krásný pocit. Když se podaří vyhrát něco velkého, je zatím množství dřiny, potu, slz a odříkávaní. Oba zápasy byly nesmírně těžké, ale my jsme si na tento víkend schovaly ty nejlepší výkony,“ usmíval se Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Válečníci kralovali na doskoku, skvělou obranu deptali útočné nájezdy Brna, které si pod děčínském košem často nevědělo rady.

Přepište historii. Děčín zastavil rozjeté Brno a slaví vítězství v poháru

„Pro nás to bylo první velké finále, první poločas jsme prostě nezvládli v hlavách. Byli jsme příliš svázaní, nehráli jsme svou hru. Děčín perfektně doskakoval, my jsme byli strašně slabí na útočném doskoku,“ kroutil hlavou brněnský trenér Lubomír Růžička.

Rozhodující náskok si Děčín vybudoval ve druhé čtvrtině, kdy Brnu povolil pouhých devět bodů. Kdykoliv se pak soupeř z Moravy přiblížil, Válečníci přišli s tvrdou odpovědí.

„Sešlo se nám skoro všechno a zdobilo nás to, co by mělo zdobit Děčín. Pro mě je to obrovský úspěch, ale nejvíc si to zaslouží generální manažer Lukáš Houser, který je v klubu přes dvacet let. Bude hrozně šťastný,“ dodal Grepl.

„Děčín byl v mých očích hladovější, vyhrál zaslouženě. Soupeř poznal, že nám to nejde a využil toho. Ve druhém poločase jsme se vrátili, ale už bylo pozdě,“ dodal Růžička.

Děčínští basketbalisté se musí rychle přepnout zpět na ligovou scénu. Už ve středu 22. března na ně čeká těžké domácí derby proti Ústí nad Labem.