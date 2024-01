Sedm vítězství a aktuální pozice v nejlepší čtyřce Kooperativa NBL? Tomáš Grepl, kouč děčínských basketbalistů, tohle moc neřeší. Sám moc dobře ví, kde se jeho tým nacházel na začátku prosince.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín, v akci při zápase. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníci byli tehdy se šesti výhrami a sedmi porážkami na hraně účasti v elitní nadstavbové skupině. Na začátku ledna je ale všechno jinak. Severočeši naposledy po výborném výkonu složili doma Nymburk a společně s Ústím nad Labem se dotahují v tabulce na první dva týmy – Opavu a právě Nymburk.

„Rozhodly naše velmi dobré sudé čtvrtiny, ve kterých jsme svým způsobem Nymburk defacto přehráli. Klíčový moment přišel ve třetí čtvrtině. Nymburk zvýšil agresivitu v obraně, zápas měl nádech bitvy v play-off. My jsme si v ten okamžik nebyli schopni v útoku skoro půjčit míč. Nymburk vedl o tři body, ale my jsme mu nedovolili utrhnout se ještě víc. Pak už to bylo kdo z koho, my jsme v té ruletě byli lepší. Měli jsme se za celý zápas pouze dvanáct asistencí, přesto jsme Nymburk porazili. A jsme za to moc rádi,“ přiznal šťastně unavený Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín, po cenném skalpu mnohonásobného vítěze české nejvyšší soutěže.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Je jasné, že děčínský basketbal je v euforii, sálá z něj energie a má aktuálně velkou sílu. Tohle všechno ale musí Grepl krotit. „Já moc neřeším nějakou vítěznou sérii. Největší problém bude, abych hráče vrátil zpátky na zem. Pravdou je, že v první části sezony jsme plno zápasů těsně prohráli. Pokaždé nám něco chybělo. Vypadalo to, že jsme žili ještě minulou sezonou a tak trochu si mysleli, že to půjde samo. Jsme moc rádi, že jsme úspěšně přežili celý prosinec a dobře vstoupili do nového roku. Tým vypadá velmi dobře, nesmíme si to pokazit,“ varuje kouč Děčína.

Kádr Válečníků se měnil i na sklonku roku 2023. Vypadá to, že poslední dvě posily zapadly do týmu jako dva velmi dobré dílky puzzle. „Pro mě je klíčový příchod Honzy Štěrby, který tady zatím ještě neprohrál. On nemá statistiky, ale taky je nepotřebuje. Je to naprosto týmový hráč. Dokázal vyztužit obranu v těch momentech, kdy jsme to potřebovali. Když k tomu ještě přidá pár bodů v útoku, bude to jedině dobře. Díky němu jsme obsadili naprosto klíčovou pozici a zvětšili rotaci,“ ocenil příchod 28letého bojovníka, který do Děčína dorazil z Pardubic.

Nesmíme také zapomenout na druhou novou tvář. Zdá se, že rozehrávač Jordan Ogundiran, by mohl být velmi dobrým tahem děčínského vedení. „Hledali jsme poslední dílek do skládačky. Všechno nasvědčuje tom, že by to mohl Jordan splnit. Bohužel tohle nesplnil Myles Carter. Zatím u nás zůstává, ale hledáme mu jiný klub, kde by mohl hrát. Vypadá to, že máme dobře poskládaný tým. Pokud budeme makat, věřím, že můžeme zopakovat častěji takové výkonu, jako proti Nymburku,“ má jasno.

Nymburk v minulé sezoně ztratil pozici naprostého basketbalového hegemona, letos už zapsal pět porážek a v tabulce je druhý. Přesto jeho skalp stále hodně chutná. „Nymburk má stále výborný tým, také ho vlastně skládá za pochodu. Měnili se tam hráči, stále nejsou hotoví. Ale rozhodně se neporáží každý den. Jsme za to vděční, ale musíme zůstat pokorní. O tom to celé je,“ pokýval Grepl hlavou.

Děčínští Válečníci jsou aktuálně čtvrtí se stejnou bilancí jako třetí Ústí nad Labem. Mají jistou účast v elitní nadstavbové skupině, navíc se přibližují samotnému vrcholu tabulky. „Je to sice hezké, ale já postavení v tabulce neřeším. Před měsícem jsme štípali zadkem drát a bojovali jsme vůbec o účastí v elitní osmičce. Když vidím, jak je to tam teď vyrovnané a že může rozhodovat i minitabulka, jsem moc rád, že jsme v tom prosinci odskočili. Vyhráli jsme těžké koncovky proti Olomoucku a USK. To nás dostal do relativně většího klidu, což se projevilo na výkonech z posledních dnů,“ dodal kouč BK ARMEX Děčín.

Ve středu 10. ledna čeká na Válečníky pohárové osmifinále, od 18 hodin nastoupí v Liberci proti prvoligovému celku BA Lynx. Pak na ně čekají poslední dva zápasy základní části Kooperativa NBL. V sobotu 13. ledna hrají v Kolíně, o týden později doma hostí mistrovskou Opavu.

Sedm zápasů, sedm výher. Plaché štístko Jan Štěrba

Na palubovce působí nenápadně, rozhodně ho ve střelecké tabulce nehledejte na prvních místech. Přesto má příchod Jana Štěrby do Děčína opravdu zajímavý příběh. Basketbalista, který přišel na začátku prosince z Pardubic, odehrál v dresu Válečníkům sedm zápasů. A všechny vyhrál.

„No, je to určité příjemné. Myslím si, že máme jistou konzistenci v obranné polovině, kde soupeřům nedovolujeme pravidelné výpady. To je teď rozhodující,“ řekl 28letý hráč, který si odbyl debut v derby proti Ústí nad Labem. Děčín ho vyhrál, Štěrba navíc zapsal 12 bodů.

Jan Štěrba, basketbalista BK ARMEX Děčín, v zápase proti Nymburku.Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanProti Nymburku jich dal šest. „Rozhodla naše agresivita, udrželi jsme Nymburk na uzdě. Pomáhali jsme si v obraně a nedali jim nic zadarmo. V poslední čtvrtině jsme udrželi svou hru a nenechali se vykolejit. Navíc jsme tam něco trefili, odskočili a nakonec vyhráli výrazným rozdílem,“ připomněl.

Štěrba si už na severu Čech našel svou pozici. „Trenéra už znám z dřívejška. To samé platí o některých klucích. Je tady opravdu úžasná parta, to je v basketbalu důležité. Doma nás žene plná hala, to je přesně důvod, proč to hrajeme,“ usmál se.

Válečníci nabírají sílu, neprohráli sedm zápasů v řadě a přibližují se čelu tabulky. „Vítězství nad Nymburkem chutná moc dobře. Navíc právě Nymburk a Opavu v tabulce stíháme. Za týden a něco nás doma čeká právě Opava. Takže bych chtěl pozvat všechny diváky, aby nám opět vytvořili skvělou kulisu a hnali za výhrou,“ dodal.