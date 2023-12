Dobrá sezona? Tak to určitě ne. Děčínští basketbalisté jsou po třinácti zápasech s negativní bilancí šesti výher a sedmi porážek na sedmém místě Kooperativa NBL. V sobotu je navíc od 18 hodin čeká třaskavé derby proti Ústí nad Labem, které je čtvrté a naposledy doma skolilo Nymburk.

Trenér Tomáš Grepl neschovává hlavu do písku, ví, že výsledky jeho týmu nejsou ideální. Jedním z hlavních faktorů je nevyrovnanost výkonů. „Nestálost naší hry nás trápí prakticky od prvního kola. Liga je vyrovnaná a soupeři nás za to trestají,“ přiznal trenér BK ARMEX Děčín.

Sedmé místo po třinácti kolech s negativní bilancí výher a porážek. To asi moc spokojený nebudete, ne?

Máte pravdu. Máme za sebou první kolo základní části plus dva zápasy. Rozhodně spokojení nejsme. Je tam několik důvodů, proč jsme v tabulce sedmí. Snažíme se na našich slabých stránkách pracovat a samozřejmě se chceme v tabulce posunout o něco výš.

Hodně vás asi trápí nevyrovnanost výkonů. Jste schopni vyhrát v Ústí a vzápětí doma podlehnout Olomoucku…

Určitě to je jeden z hlavních důvodů, proč se pohybujeme na hraně první osmičky. Nestálost a nevyrovnanost výkonů nás trápí vlastně od první kola, kdy jsme doma podlehli Pardubicím. Tam nás třeba první čtvrtina stála lepší výsledek. Podobné to bylo doma s Olomouckem nebo na Slavii. Půlku zápasu dokážeme hrát dobře, ale pak spadneme do podprůměru. Liga je velmi vyrovnaná, soupeři nás za to trestají a bohužel se to projevuje v tabulce.

Vy už jste prohráli se všemi týmy, které jsou v tabulce za vámi. Nelze mluvit o podcenění?

To vůbec. V naší lize nelze podcenit žádný tým. Týmy, které jsou v tabulce nad námi, ale i pod námi, mají kvalitní cizince. Nikdo není vyloženě slabý, nikdo tady nebude odpadávat. S nikým to není jednoduché. Situaci máme ve své moci. Jak už jsem řekl, naším největším probléme je právě ta nevyrovnanost výkonů. Pokud to zlepšíme tak zlepšíme i výsledky v zápasech. Musíme na tom pracovat.

V týdnu se k týmu připojil zkušený Jan Štěrba.

Je to zkušený hráč, který hraje hodně dlouhou dobu. Týmu má rozhodně co nabídnout. Zná mě i všechny hráče v týmu. Zapadl k nám bez jakýchkoliv problémů.

V říjnu přišla další změny, kdy přišel Myles Carter. Už se adaptoval?

Myles přišel místo Cubbage, který musel odletět zpátky domů. Odehrál pět zápasů a zatím hledá svou roli, ve které by se cítil komfortně. S tím trochu bojujeme. V tréninkovém procesu pracuje normálně. Poslední zápas v Ostravě mu nevyšel, věřím, že teď bude předvádět lepší výkony.

V sobotu vás doma čeká derby proti Ústí nad Labem, které jste dokázali v sezoně na jeho půdě porazit. Dá se z toho utkání něco vzít?

Myslím si, že ne. Oba týmy se proměnily, oba vyměnily nějaké hráče. Nám třeba odletěl Cubbage, na delší dobu nám vypadl Tomáš Pomikálek, který je pro naší hru hodně důležitý. Ústí samozřejmě sledujeme, v posledních zápasech hraje velmi dobře. Sehrálo hodně vyrovnaných duelů v lize a také v rámci Alpe Adria Cupu. Očekávám vyrovnaný a napínavý zápas až do konce. Po něm se bude radovat ten šťastnější.

Budete se speciálně připravovat na ústecké duo Nichols-Autrey, které má za sebou výraznou děčínskou stopu?

My se musíme připravit na celé Ústí. Pokud ho necháte hrát, tak ten mančaft můžou táhnout všichni. Jsou tady hráči, jako Johnson nebo Pecka, který se právě proti nám dokáže vybičovat. Dále tam je nový hráč Rowen. Ale pozor si musíme dát na Karlovského, Nábělka, Váňu nebo Haiblíka. Pokud tohle zvládneme, můžeme se připravovat na individuality, jakými jsou právě Nichols s Autrey. Oba hrají velmi dobře, my se pokusíme je přibrzdit.

Půjdete do derby s kompletním kádrem?

V tuto chvíli jsme kompletní. Měli jsme dobré šrámy, pomohla nám reprezentační pauza. Docela slušně jsme potrénovali a dobíjeli baterky. Otazník je samozřejmě nad Tomášem Pomikálkem. Není stoprocentní, ale do utkání zasáhne. Jsme připraveni se rvát, co to půjde.